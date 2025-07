Francisco Camps dice que su proyecto no se queda en liderar el partido, sino también "el futuro de este territorio"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PP de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, ha oficializado hoy ante quinientos simpatizantes su decisión de presentarse a liderar el PP valenciano en el próximo congreso que celebre el partido.

Camps, que ha reiterado su lealtad a Alberto Núñez Feijóo y a la dirección nacional del partido, ha deslizado también -aunque solo en una ocasión- que "este proyecto político nace para liderar no solo el partido en la Comunitat Valenciana, obviamente, nace para liderar el futuro de este territorio".

El expresidente, en una intervención de algo menos de una hora ha justificado que ya hace un año, "incluso antes de la dana, muchos militantes me propusieron que liderara el partido: recojo el reto. Quiero volver a ser el presidente del PP de la Comunitat Valenciana. Quiero volver a liderar el PP contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas en cada una de las administraciones de la Comunitat Valenciana, desde el presidente de la Generalitat hasta el ultimo concejal tendrán todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi lealtad".

Ha reiterado que "quiero liderar el PP en el que estábamos todos unidos, muchos de los que hoy tienen responsabilidades políticas estaban en gobierno que yo presidía o en el partido. Ellos forman parte también de mi proyecto político. Desde aquí comenzando esta andadura novedosísima he de afirmar de nuevo mi absoluta lealtad al Alberto Núñez Feijóo y su proyecto político".

Pese a su lealtad al líder nacional del PP reafirmada en varias ocasiones, no ha podido evitar reprocharle que en el pasado Congreso nacional del PP se refiriera a la delegación del PPCV como "todo el partido": "¿No os parece lealtad que mi presidente nacional dijera el fin de semana que allí estaba todo el PP valenciano y no estaba yo, ni los que construimos el partido, y no he dicho nada?"

En un escenario circular en el Palau Alameda, con el expresidente en el medio y rodeado de gente joven, ha dicho que "queremos hacer fuerte al PP de la Comunitat para hacer fuerte al PP de España. Queremos que vuelva a ganar por mayoría absoluta para darle la mayoría absoluta a España".

Alrededor de una docena de caras conocidas de cargos de gobiernos pretéritos arropaban al expresidente, como la exalcaldesas de Alicante, Sonia Castedo, el exconseller Villalonga; el exconcejal García Fuster o el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juanjo Medina.

Camps ha destacado que estaba rodeado de militantes y ha aludido a "otros" que se rodean de cargos públicos.

Sin aludir a las críticas recibidas en los últimos días ha dicho que "está claro que tarde o temprano habrá un congreso regional, ¿os parece honesto y honorable, legítimo, normal, que yo ya vaya a decirle a mis compañeros del partido que quiero ser su presidente?".

Y ha apuntado sus próximas citas en su campaña hacia la presidencia del partido: "Nadie pondrá poner el duda qué hace Paco Camps en Montroy el sábado que viene, o el 29 de agosto en Torrevieja donde comenzaré un recorrido que cruzará toda la Comunitat Valenciana".

Equipo de 50 personas

Ha explicado que "hay más de 50 personas que ya están trabajando en cada comarca parea pedir a los militantes que se sumen al proyecto. Tenemos dos cosas, un proyecto y un candidato que soy yo".

En un tono en ocasiones emocionado y otras enérgico ha dicho que "soy militante del PP desde el año 1982, más veterano que nadie de los que a lo mejor en algún sitio muy importante han estado en los últimos días. ¿No he demostrado lealtad durante todos estos años y dándole al PP tres mayorías absolutas?"

Y ha enfatizado que "¿no he demostrado lealtad durante 15 años aguantando una campaña brutal y no diciendo nada de la justicia ni del partido ni de España. No pedí un indulto ni una amnistía".

Y ha reprochado que "durante este tiempo mi partido perdía elecciones, perdía votantes, nacían nuevas corrientes y nadie se enfrentaba a ellos, nadie decía cómo es posible que estéis rompiendo el centro derecha de la Comunitat Valenciana".

Ha aportado escuetamente su visión nacional: "en España hay un presidente de gobierno que está apoyado en los filoetarras y por los golpistas. Me apena la situación institucional de nuestro país".

Y en ese contexto se ha vuelto a reivindicar: "La última vez que el PP ganó por mayoría absoluta en España, su congreso se celebró en Valencia. No puede ser que no se nos recuerde".

Sin nombrar nunca a Carlos Mazón, se ha preguntado "¿por qué los actuales dirigente no recuerdan con cariño todo lo que hicimos?

Yo suscribí de la A a la Z todos los proyectos de Eduardo Zaplana, Por qué aquí nadie reconoce ni el aeropuerto de Castellón, ni el hospital La Fe ni la Ciudad de la Luz?"

También ha reivindicado a Rita Barberá, "la mejor valenciana que jamás pisó esta tierra ya a la que se abandonó" y se ha comprometido "a devolver al partido esa cantidad enorme de gente que estaba siempre al servicio del partido".

"Hago un llamado enérgico al PP a ese 80 por ciento que no está en las sedes trabajando por el futuro político, necesitamos un PP que se ponga en marcha para liderar el proyecto político. Vuestro amigo Paco se pone de nuevo en marcha".

Sin aludir a María José Catalá, ha dicho que "Valencia tenía proyección mundial con Rita Barberá y Rita tendrá una papel importante como reconocimiento a la mejor valenciana que jamás pisó esta tierra".

Ha reconocido estar "en una atalaya emocional imposible de llegar si no se pasa por donde yo he pasado" y ha definido este momento "como el más importante de mi vida política".

Por último, ha convocado a sus simpatizantes "dentro de un año os convoco aquí para decirnos: valió la pena apoyar a Paco Camps para que el PP vuelva a ser lo que nunca debió de dejar de ser".

1.247 avales

Antes de su intervención, su mano derecha y director de campaña, Emilio Llopis ha desvelado que tienen1.257 avales de personas que piden que el presidente sea Paco Camps.

Y ha recordado que "hace ya dos años el presidente decidió recorrer la Comunitat y visitar a los militantes. Llevamos más de 80 visitas a localidades y reuniones con 3.000 militantes. Y todos nos dicen que el PP necesita a Paco Camps, por experiencia, por liderazgo, por gestión, por honradez y por formación".

Como un augurio quizá de la próxima celebración del congreso regional, el acto ha acabado con la canción preferida del expresidente, September, de Earth, Wind & Fire.