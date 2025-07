Mazón defiende el endeudamiento para pagar facturas: "Es una necesidad absoluta"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que la autorización de una operación de endeudamiento, fuera del sistema del Fondo de Liquidez Autonómica, de 1.816 millones es "una necesidad absoluta" por lo que ha dicho que no le cabe en la cabeza que el Gobierno no la permita.

En declaraciones a los periodistas y preguntado sobre si confía en que el próximo Consejo de Ministro autorice esta operación, Mazón ha dicho que no se trata "de confianza", pues él confiaba en el FLA, en un fondo de nivelación, en un nuevo sistema de financiación o en ayudas a fondo perdido por la dana, que no han llegado.

"Hay tantas cosas en las que he confiado...", ha apuntado, y ha indicado que "no se trata de confianza" sino de "una necesidad absoluta" y, por tanto, no le cabe en la cabeza que el Gobierno no autorice al Consell a solicitar este crédito.

Ha reconocido que esto supondrá "mayor deuda para los valencianos", pero ha lamentado que no les han dejado otra opción y es la primera vez en la historia que la Generalitat tiene que recurrir para esto a la financiación privada.

"No deberíamos de haber llegado aquí jamás, pero no nos vemos en otra porque lo que no hay derecho es que, ahora mismo, todavía sigan dudando nuestros farmacéuticos o nuestros prestadores de servicios sociales", ha manifestado.

El presidente ha advertido de que no permitirán que los valencianos tengan peores servicios públicos básicos, esenciales y sociales que el resto de los españoles "por el hecho de que el Gobierno de España no nos otorga ni la financiación ni la tesorería que merecemos" y por ello, ha dicho que "a grandes males, grandes remedios".

Ha insistido en que no se le ocurre que no se les conceda esa autorización y que no se haga "en las condiciones más ventajosas" o dejándoles "la flexibilidad necesaria para poder negociar o terminar de negociar con las entidades financieras de la mejor manera posible".

Mazón ha agradecido a las entidades financieras con las que están hablando durante estas semanas "la confianza que están depositando" en la Generalitat y "la corresponsabilidad" que están teniendo, "sabiendo el momento que vive la Comunitat Valenciana".

Preguntado por las críticas que ha recibido en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para dar explicaciones sobre el caso Koldo y anunciar medidas contra la corrupción, Mazón ha dicho que "cada uno hace la posición que puede".

"Yo lamento que haya algunos políticos que todavía quieran utilizar el dolor para frivolizar o para utilizarlo en su beneficio. Es una pena que este sea el nivel", ha dicho.