Acusan al Ayuntamiento de Elche de bloquear un evento benéfico en apoyo de menores trans

La Asociación Defensa de los Derechos LGTBIQ+ Divome ha acusado al Ayuntamiento de Elche, gobernado por PP y Vox, de censurar y vetar ideológicamente la celebración de su I Gala Solidaria, un evento destinado a recaudar fondos para los campamentos estatales para menores trans.

Impulsada por Chrysallis, la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, la actividad, prevista inicialmente para el 14 de diciembre en la Sala Cultural Municipal La Llotja, se celebrará finalmente en otro espacio tras la anulación de la cesión municipal.

Según la entidad, la cancelación se produjo en un periodo de 48 horas y después de que el Ayuntamiento hubiera dado el visto bueno al uso de la sala, habiendo solicitado la documentación necesaria y remitido a través de la sede electrónica el contrato oficial de la cesión.

Dimove ha asegurado que el documento desapareció al día siguiente de la plataforma sin explicación y que el técnico municipal responsable comunicó telefónicamente que el espacio no podía utilizarse porque el grupo musical programado para el día anterior necesitaba el 14 de diciembre para desmontar.

La asociación ha afirmado haber contactado con dicho grupo, que negó tener ninguna reserva para ese día y aseguró que el desmontaje se realiza íntegramente el 13. Dimove sostiene que esta contradicción, unida a la falta de explicaciones, evidencia un "veto político".

La asociación enmarca lo ocurrido en un clima político local que, según denuncia, se ha tensado tras las declaraciones de la concejala de Infancia , Familia y Mayores, Aurora Rodil (Vox), en las que cuestionó públicamente la identidad de las mujeres trans.

Ruptura de relaciones con el Ayuntamiento de Elche

Tras esta cancelación, Dimove ha anunciado que suspenderá su colaboración con el Ayuntamiento de Elche mientras no se revierta la decisión y no se ofrezca una explicación pública. También ha advertido de que abandonará la Mesa LGTBI municipal si no se aclara lo ocurrido.

La I Gala Solidaria Dimove se celebrará finalmente el 14 de diciembre, de 18 a 20:30 horas en Rumore Circus Cabaret, en la misma ciudad, y las entradas adquiridas para La Llotja serán reembolsadas automáticamente ya que se pondrán a la venta nuevas localidades a partir del sábado a través de su web a 10 euros a beneficio de Chrysallis. También continúa activa la "fila 0" para donaciones sin asistencia.