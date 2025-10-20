Aemet anuncia una revolución de temperaturas en los próximos días en la Comunidad Valenciana

Las máximas de este lunes han llegado a alcanzar o han rozado los 30 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, donde las temperaturas han experimentado un ascenso, salvo las máximas del interior de Valencia, que han permanecido sin cambios.

Así, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), Xàbia (Alicante) ha llegado a 30 grados; Oliva (Valencia) a 29,8; Miramar (Valencia) y Pego (Alicante) a 29,2; Carcaixent (Valencia) a 29 grados y Novelda (Alicante) a 28.

Según Aemet, por delante tenemos una semana muy cálida hasta el viernes, con temperaturas que se acercarán o incluso superarán los 30 grados en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 grados y los días más cálidos serán miércoles y jueves, informa EFE.

En la provincia de Alicante, este lunes también se han medido 26,6 en El Altet y en la capital alicantina; 25,2 en Pinoso o 24,8 grados en Alcoi.

En la provincia de Valencia, otras máximas han sido los 27,2 grados en Xàtiva; 27 en València; 26,4 grados en Polinyà del Xúquer; 25,4 en Lliria; 25 en Bicorp; o 21,4 grados en Utiel.

En Castellón, los termómetros han llegado a 27,2 grados en la capital castellonense; 19,4 en Morella; 19,2 en Vilafranca del Cid, y 17,2 en Castellfort, según los datos de Aemet.