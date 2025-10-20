Beethoven, Brahms y Stravinsky se dan cita en la temporada sinfónica de Les Arts de Valencia

El maestro Sir Mark Elder inaugura la temporada sinfónica de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) este jueves, 23 de octubre, en el Palau de les Arts Reina Sofía y el viernes 24 en el Auditori de Castelló.

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha presentado este lunes junto con el maestro británico, que inicia esta temporada su periodo como director musical de la institución, las propuestas de la OCV en el XX aniversario de su constitución, con algunas de las obras más desafiantes del repertorio bajo la dirección de los grandes nombres del circuito internacional

En su primer año como titular, Sir Mark Elder comparte podio con Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Gustavo Gimeno, Philippe Jordan, Fabio Luisi, y Dima Slobodeniuk, que interpretarán con la OCV piezas de Beethoven, Berlioz, Brahms, Bruckner, Mahler, Sibelius y Stravinsky.

El nuevo director musical de Les Arts protagoniza dos programas en la Temporada 2025-2026, que comienza esta semana con dos obras capitales del repertorio sinfónico centroeuropeo: la grandiosa ‘Sinfonía Praga’ de Mozart y la monumental ‘Das Lied von der Erde’ de Mahler, con Sasha Cooke y David Butt Philipp como solistas.

Para su segundo concierto, en febrero de 2026, Sir Mark Elder propone ‘L’enfance du Christ’: el oratorio para solistas, coro, orquesta y órgano de Hector Berlioz, en el que la belleza de su música sublima el conmovedor relato de los primeros años de vida de Jesús de Nazaret, con las voces de la mezzo Katie Lindsey y los bajo-barítonos Gordon Bintner y William Thomas, junto al Cor de la Generalitat Valenciana.

El 12 de noviembre será una de las fechas a señalar para los melómanos con el debut con la OCV de una de las grandes leyendas de la dirección, Sir John Eliot Gardiner, figura indiscutible en la música antigua y barroca que sobresale también por sus incursiones en la órbita del romanticismo como demostrará en una propuesta con la ‘Quinta’ de Sibelius y la ‘Sexta’ de Dvořák.

Después de su apoteósico ‘Requiem’ de Verdi en 2021, Daniele Gattion la OCV que repartirá en sendos conciertos los días 18 y 20 de noviembre en València y el 19 y 21 en Castelló de la Plana.

El retorno de Fabio Luisi en diciembre es otra de las citas de ‘Les Arts és Simfònic’. Tras su colosal monográfico de Strauss, el maestro genovés se adentra en uno de los grandes sinfonistas del siglo XX, Anton Bruckner, con la versión original de la ‘Octava’, una de las partituras más comprometidas del repertorio, que ofrecerá en València (18) y Castelló de la Plana (19).

La Orquestra de la Comunitat Valenciana comienza 2026 con la visita de uno de los directores más respetados y actual titular de la Staatsoper de Viena, Philippe Jordan, que ofrecerá el 3 de enero un estimulante concierto con el que celebrar el inicio del nuevo año en Les Arts con la vibrante ‘Sinfonía Haffner’, de Mozart y la ‘Quinta’ de Mahler, pieza inédita para la formación de Les Arts.

El maestro ruso afincado en Finlandia Dima Slobodeniouk dedica su primer concierto con la OCV a Jean Sibelius con su ‘Primera sinfonía’ y el elegíaco ‘El cisne de Tuonela’ que conectará con el ‘Concierto para violonchelo’ de Elgar con el chelista español Pablo Ferrández. El concierto tendrá lugar el 5 de marzo en Les Arts y el día 6 en Castelló de La Plana.

Javier Perianes y la Orquestra de la Comunitat Valenciana prometen en mayo uno de los puntos álgidos de la programación tras poner en pie al Auditorio Nacional de Madrid con su integral de conciertos para piano de Beethoven, acontecimiento que repetirán ahora en un doble concierto los días 14 y 15 de mayo en Valencia y el 16 y 17 en Castellón de La Plana.

Como clausura de la temporada sinfónica, Gustavo Gimeno aúna, el 18 de junio en el Auditori, la fascinación de Ravel por lo español, en ‘Rapsodie espagnole’, con el folklore de las ‘Siete canciones populares españolas’ de Falla en la voz de Marianne Crebassa, en el 150 aniversario del nacimiento del compositor español. Gimeno dedicará la segunda parte de la velada a ‘El pájaro de fuego’ de Stravinsky.