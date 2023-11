La alcaldesa Catalá asegura que en dos o tres meses puede estar la licencia para que MSC se pueda instalar en la ZAL

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que la licencia que permitiría a compañía MSC mantener su inversión de 90 millones para la construcción de dos naves logísticas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la ciudad podría estar en dos o tres meses.

"Esta administración no va a tener parado ningún proyecto que genere inversión y empleo en esta ciudad", ha asegurado Catalá, quien ha añadido que ya han trasladado a MSC que van a hacer "legalmente todo lo posible" para evitar su marcha y eso significa, ha precisado, "tramitar esa licencia con absoluta normalidad".

Catalá se ha pronunciado así tras participar en la Jornada Empresarial y Master Class Forbes X aniversario, a la que también ha asistido el director general de MSC España, Francisco Lorente, quien este lunes planteó que la compañía mantendría su inversión si la administración le da el 100 % de garantías y un plazo máximo de dos o tres meses para conceder la licencia.

En declaraciones a los periodistas este martes, Lorente ha aclarado que MSC no quiere generar ninguna polémica con lo planteado en la rueda de prensa del lunes, pues no son quien "para forzar, exigir ni pedir nada que no sea lo legítimo y lo lícito" y ha pedido que no se interpreten sus palabras como una forma de querer "tensar".

Ha explicado que la empresa tenía tomada la decisión de salirse de la ZAL por la demora que conllevaba, y recibió por parte del Ayuntamiento y la Generalitat "la sugerencia de tratar de permanecer vinculados al proyecto" puesto que existían mecanismos técnicos legales que, a lo mejor, podrían proveerles de la oportuna licencia.

Ante esta petición, MSC ha decidido parar la búsqueda de nuevos territorios y quedarse a la espera, una espera que calculan que puede ser de unos 3 ó 4 meses, un tiempo que pueden aguantar pues ya han estado aguantando años. "No olvidemos que la ZAL se remonta a 30 años atrás", ha destacado Lorente.

"Si ahora hablamos de que los problemas se solucionan en un período de tiempo de unos pocos meses, estaremos esperando", ha manifestado, pues la ubicación de la ZAL es la que más interesa a la empresa por la reducción de costes y la cercanía del puerto, entre otras cuestiones.

Si finalmente la oferta de la Generalitat y el Ayuntamiento no puede cumplir el objetivo planteado, es decir, si no se puede adelantar la ejecución de la licencia, MSC valorará "la oportunidad de salir de ese territorio de la ZAL", ha indicado.

Sobre la petición de garantías reclamada este lunes, el director general de MSC España, ha dicho que entiende que cuando un ayuntamiento "te da una licencia ya reúne los requisitos necesarios de tipo técnico y jurídico para no tener ninguna duda".

Por su parte, Catalá ha considerado que no habrá "ningún inconveniente" para poder otorgar esa licencia, pues aunque la ZAL está pendiente de resoluciones judiciales, no hay ninguna medida cautelar suspensiva y eso permite legalmente dar licencias y continuar el proceso.

Catalá ha asegurado que no quieren que MSC se marche de la ZAL y que quieren poner en marcha ese proyecto logístico, y ha reivindicado que se termine la ampliación norte del puerto de València por parte del Gobierno de España porque, a su juicio, "ya no hay explicaciones para ese retraso".

Sobre las garantías que reclama MSC, la alcaldesa ha explicado que cuando una administración da una licencia, "la persona que la ha solicitado tiene un aval", y ha precisado que no se puede "ralentizar más este proceso" por los numerosos recursos se han interpuesto en los últimos 30 años.

"Llega un punto en que se tiene que arrancar. En los últimos 8 años no ha habido ningún tipo de interés y perdimos muchas oportunidades en esta ciudad, pero yo no voy a perderlas", ha asegurado Catalá, quien ha dicho que si se está "a expensas de recursos y recursos, al final, la ciudad se queda parada".

La alcaldesa ha asegurado que "mientras no haya una medida cautelar, la administración puede funcionar y nosotros -ha asegurado- vamos a funcionar".