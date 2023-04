Alicante, epicentro de la fuga de Ciudadanos al PP

Solo faltaba el anuncio oficial y se hizo público esta semana. El alcalde de Sant Joan d’Alacant (Alicante), Santiago Román, liderará la candidatura del PP en ese municipio en las elecciones del próximo 28 de mayo. Antes, el martes, anunció que dejaba Ciudadanos (Cs) para pasarse al grupo de los no adscritos, al igual que sus dos compañeros de partido y también concejales, Marcos Piña y José Luis Olcina. La tercera edil en discordia, Julia Parra, fue la primera en saltar al grupo de no adscrito, al dejar Cs en la Diputación junto a Javier Gutiérrez. El terremoto político en Sant Joan es, por tanto, una réplica del que salpicó en marzo pasado a la institución provincial, presidida por Carlos Mazón.

Así, el Consistorio de Sant Joan se queda sin candidato a la Alcaldía y sin ningún representante en plena cuenta atrás para los comicios del 28 de mayo; otro signo más que evidente de que el partido se desangra en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana.

Mientras el propio PP hizo oficial la candidatura en un escueto comunicado de prensa, argumentando que «el PP entiende que un gobierno que funciona bien no hay por qué cambiarlo», el propio Santiago Román explicó a LA RAZÓN que las conversaciones entre los dos partidos para concurrir juntos a las elecciones comenzaron en diciembre y finalmente «nos integramos -los dos ediles y él- en la la lista del PP; Cs me pidió que entregara el acta al dejar el partido pero me negué por responsabilidad». En el caso de la otra concejal, Julia Parra, todo apunta a que irá en lista a las Corts que lidera Carlos Mazón, como también lo hará la ex síndica de Cs, Ruth Merino.

Antes que en Sant Joan, el PP ha pescado en el más que revuelto mar de Cs. En Granja de Rocamora se produjo el traspaso de Javier Mora como alcaldable por el PP y en San Vicente del Raspeig, el de Pachi Pascual, mientras que en Elda, y el PP fichó al portavoz municipal de la formación naranja, Paco Sánchez, para alcaldable.

En Ciudadanos, obviamente, los movimientos del PP han levantado ampollas. Para el secretario autonómico de Organización y Acción Institucional de Ciudadanos y también portavoz adjunto del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de València, Narciso Estellés, su partido «está viviendo una OPA hostil del PP de la Comunidad Valenciana hacia su partido». A su juicio, Sant Joan es un capítulo más en «ese proceso de captación continúa por parte de Mazón de políticos de nuestro partido; debe estar muy mal de talento y de capital humano».

[[H2:El «cap i casal»]]

En Valencia, el portavoz del Ayuntamiento de la formación naranja, Fernando Giner, se mantiene firme. Según declaró al Levante, el PP también le ha hecho una oferta que él ha rechazado.

Sin embargo, la salida de la concejala Rocío Gil, que ha dejado el partido y también el acta, ha puesto de manifiesto los apoyos de los que carece su proyecto.

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia culpó a Giner de ser responsable de que pueda volver a ganar la izquierda en la ciudad.

Insistió en que por encima de todo debe haber unidad del centro derecha y, puesto que las encuestas no dan el porcentaje de votos mínimos a Cs para entrar en el Ayuntamiento, le acusa de beneficiar a la izquierda.