Acusan a un concejal de Elche de mantener relaciones sexuales en una iglesia en Semana Santa

La polémica ha saltado en las últimas horas en la localidad alicantina de Elche tras acusar al edil de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad del Ayuntamiento de Elche, José Navarro (PP), de haber mantenido relaciones sexuales bajo un trono de Semana Santa en la madrugada del Viernes de Dolores en la parroquia de El Salvador. Una información que el propio concejal ha desmentido y ha reconocido arrepentirse de "acudir al templo bajo los efectos del alcohol en compañía de un grupo de amigos".

"Quiero pedir perdón a mi familia, a mi cofradía, a mis compañeros de corporación y a todos aquellos que me conocen por mi comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia, a la que acudí con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración, bajo los efectos del alcohol", reza el comunicado emitido por el edil.

Una nota en la que también ha asegurado que ha "interpuesto una denuncia en el Juzgado (desde el 2 de abril de 2024) contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado, que desmiento y sobre el que no existe ninguna prueba, ni ninguna denuncia".

De la misma manera, ha asegurado sentirse "arrepentido ante los responsables de la iglesia y de la cofradía, de la que me he dado de baja por no manchar su nombre". "Quiero desvincular totalmente de mi comportamiento al alcalde de Elche y al equipo de gobierno municipal a los que pido disculpas sinceras de corazón", ha continuado.

Asimismo, ha asegurado que el alcalde "ha reprobado y censurado" su comportamiento al tiempo que le pidió que se disculpara con el párroco y la hermandad.

Navarro era costalero del Santísimo Cristo de la Columna, y según los hechos que publicó El Plural, a altas horas de la madrugada, un grupo de entre 20 y 30 personas le vieron accediendo a la iglesia en compañía de una mujer mientras un grupo de cofrades se econtraba preparando los palios de los pasos que saldrían en procesión.

Ahí le vieron "enrollarse" con la mujer metiéndose posteriomente debajo de uno de los tronos, duante al menos media hora. Cuando salieron, según el diario, "él iba despeinado y la mujer bajándose la falda", algo que provocó que algunos de los presentes espetaran algunos descalificativos por su mal comportamiento, asegurando que "no iba en condiciones" para entrar en la iglesia.