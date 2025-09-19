"Así no se puede": una alumna de un instituto de Alicante sufre una lipotimia por calor en un aula

Una alumna del IES Miguel Hernández de Alicante tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital tras desmayarse mientras cumplimentaba una matrícula en una aula sin aire acondicionado.

El episodio, que ha causado conmoción entre la comunidad educativa, se produjo cuando la joven, de 20 años y estudiante de Formación Profesional, sufrió una lipotimia por el calor sofocante que se respiraba en el centro, con 31 grados de temperatura y un 70 % de humedad. Al perder el conocimiento, golpeó su cabeza primero contra el pupitre y luego contra el suelo, lo que agravó su estado.

El suceso ha encendido las alarmas sobre las condiciones en las que se imparten las clases. Aunque el instituto cuenta con un ventilador por aula, los estudiantes y profesores aseguran que resulta insuficiente, especialmente en espacios con más de 30 personas. En el aula de Informática, por ejemplo, el calor se intensifica por los 25 ordenadores encendidos simultáneamente. Algunos docentes han optado por impartir clase en el patio, buscando la sombra como única alternativa viable.

La administración admite que no hay solución inmediata

Desde la Conselleria de Educación se ha reconocido el problema, pero se ha descartado una solución a corto plazo. El director general de Ordenación Académica, Ignacio Martínez, ha señalado que las altas temperaturas en los centros “vienen de atrás” y que, aunque se trabaja en mejoras, estas “no pueden ser inmediatas”. La conselleria ha solicitado al Gobierno central fondos extraordinarios para climatizar los institutos, pero afirma no haber recibido respuesta.

Tras el incidente, Educación ha anunciado la elaboración de un “Plan de Confort Térmico” para los centros educativos, una medida que los sindicatos ya habían reclamado en 2018 sin éxito. Mientras tanto, estudiantes del IES Miguel Hernández han convocado protestas para el próximo lunes, exigiendo condiciones dignas para estudiar. Los sindicatos han pedido una reunión urgente y no descartan movilizaciones si no se adoptan medidas efectivas.