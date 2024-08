Benitatxell, segundo municipio alicantino donde el agua no es potable por efecto de sequía

El alcalde de El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), Miguel Ángel García, ha emitido este viernes un bando en el que anuncia que la autoridad sanitaria ha decretado que el agua en el municipio no es potable y no debe ser consumida, aunque se permite su uso para la limpieza e higiene personales, debido a la situación de sequía que está sufriendo en los últimos dos años y que ha provocado la salinización de su principal acuífero.

Hace una semana, otro ayuntamiento de la zona, el de Teulada-Moraira, informó, también a través de un bando, de que el agua en el casco urbano de Teulada y en la zona de este municipio denominada Arnella Moraira había sido declarada no apta para el consumo hasta nuevo aviso por efecto de la sequía, una medida que no afectaba a Moraira.

En este municipio, la calificación de no apta para el consumo supone restricciones en el uso del agua para beber, cocinar y preparar alimentos. No obstante, puede emplearse para otras finalidades.

En el caso de Benitatxell, la medida adoptada ahora se mantendrá mientras las condiciones climatológicas no cambien y puedan permitir la recarga de los acuíferos, o una vez las altas demandas de agua bajen.

Precisamente, señala el bando, en esta última línea "se van a tomar acciones correctivas" en el Plan Especial de Sequía aprobado en su día por el Consorcio de Aguas de Teulada-Benitatxell, "como la supresión de consumos municipales no esenciales y la bajada de las presiones en el abastecimiento".

El bando de esta localidad, publicado en la página oficial del ayuntamiento en Facebook, indica que, "a pesar de realizar las actuaciones que estaban" a su alcance y que están contempladas en el citado plan de sequía que el consorcio aprobó y remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) antes del verano, "los últimos resultados analíticos muestran unas concentraciones de los parámetros de sodio y cloruros en el agua superiores a los máximos permitidos por la legislación técnica sanitaria vigente (RD/ 3/2023)".

"Ya mediados del pasado mes de junio -señala- se comunicó a la población que la situación de sequía estaba afectando gravemente a la calidad del agua de nuestros pozos, aspecto que pasados dos meses y, a pesar de las actuaciones preventivas realizadas, no ha permitido mejorar la situación de la calidad hídrica para el abastecimiento".

Concreta que "las analíticas tomadas a principios del mes de agosto, y los pertinentes contra análisis realizados, han determinado una concentración en sodio de 612 mg/litro y de cloruros de 1.848 mg/litro, con una conductividad total de 3.460 µS/cm".

"No existe ningún otro parámetro que excede los umbrales de potabilidad establecido, siendo únicamente el problema de la no potabilidad el exceso de sales derivado de la intrusión marina. No hay existencia de otros parámetros químicos y biológicos de carácter tóxico y patógenos", afirma.

"Este hecho provoca que la autoridad sanitaria haya decretado que el agua no es potable y que, por lo tanto, no debe ser consumida, siendo solo los usos de limpieza e higiene personales los permitidos", informa.

Un tercer consistorio del norte de la provincia de Alicante, el de Parcent, ha anunciado este viernes sus vecinos en Facebook que "la situación con el agua potable es muy grave" y que "si no se toman medidas inmediatas de ahorro", se verán obligados a "aplicar restricciones drásticas", a pesar de que estos días están en fiestas.

Ha recomendado reducir su consumo "al máximo" y ha advertido de que si no se consiguen "un ahorro significativo y una recuperación en los depósitos de agua en las próximas 24 a 48 horas", se verán "forzados a implementar medidas muy severas, como cortes de agua".