El Consell critica que la CHJ incumpliese la ley y no contara con sirenas el 29-O

El Consell ha criticado que hayan tenido que pasar más de siete meses para que responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio de Transición Ecológica admitan que el día de la dana "no cumplieron la ley" ya que pese a la alerta en la presa de Forata no pudieron activar las sirenas de emergencia al no contar con las mismas.

Así lo ha explicado el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, según han informado fuentes del Consell.

Mérida ha hecho estas manifestaciones tras las declaraciones del subdirector general de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la comisión de investigación del Senado, en donde, a su parecer, el dirigente se ha visto "obligado a decir la verdad".

El secretario autonómico ha recordado que el plan de emergencia de presas del Ministerio de Transición Ecológica establece que tienen que haber sistemas de notificación de incidentes y de alerta. "Pero no existían sistemas que pudieran servir como alarma y ahora, al fin, se ha reconocido públicamente", ha remarcado Mérida.

Mérida ha señalado que “poco a poco la Confederación va asumiendo la responsabilidad que tuvo en la falta de información durante la jornada del 29 de octubre” y ha insistido en que ese día el foco estaba puesto sólo en esa presa que "ni siquiera cumplía con la propia normativa del Gobierno".

De la misma forma, ha reprochado que la CHJ "miró muy poco a lo que ocurría en el barranco del Poyo, tan poco que realmente hubo un apagón informativo"y ha lamentado que el presidente de la entidad, Miguel Polo, "siga desaparecido".

"No se puede defender la gestión realizada ese día cuando lo que está claro es que se produjeron muchos fallos, entre otros el apagón informativo o, por ejemplo, que en plena emergencia se redujera el número de personas trabajando en la Confederación", ha sentenciado.

Las afirmaciones del subdirector

El subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco José Hijós, ha asegurado en relación con la dana de Valencia que en la presa de Forata "no hay sirenas, pero tampoco es obligatorio que las haya", tras destacar la excepcionalidad del evento, algo que "nunca antes la ingeniería española" había experimentado.

"Según la normativa vigente, los sistemas de aviso a la población no tienen por qué ser exclusivamente acústicos. Pueden ser también luminosos u otros sistemas alternativos", ha destacado este jueves Hijós durante su comparecencia en la Comisión de investigación de la dana en el Senado para dilucidar las causas del trágico suceso y posibles actuaciones de recuperación.