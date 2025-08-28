El PP acusa a la CHJ de llevar años retrasando obras antirriadas que "hoy son urgentes"

El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lleva "años retrasando proyectos -hidráulicos- que hoy son urgentes", lo que "condena a los vecinos a vivir con miedo cada vez que llueve".

En un comunicado, el parlamentario ha acusado a este organismo estatal de "pasividad" e "inacción" respecto a las obras hidráulicas antirriadas pendientes en la Comunitat Valenciana, especialmente en el barranco del Poyo.

González de Zárate ha destacado que algunas de esas actuaciones estaban previstas desde 2006 y que su paralización ha agravado la vulnerabilidad de municipios como Chiva, Cheste o Buñol.

"Si estas infraestructuras se hubieran ejecutado en su momento, los efectos devastadores de la dana del pasado 29 de octubre podrían haber sido menores al reducir la violencia del agua", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que los informes estaban listos, los proyectos redactados y la declaración ambiental favorable, pero nunca se ejecutaron.

El diputado popular ha reprochado que "mientras la Generalitat ha actuado con rapidez reparando puentes, pasarelas y reforzando cauces, la CHJ se limita a limpiezas superficiales y parches que no aportan seguridad real".

Como consecuencia, ha añadido, los alcaldes y alcaldesas de la zona "ya han advertido de su preocupación ante futuros episodios de lluvias".

En su opinión, el propio plan de actuaciones de la CHJ refleja un grado de ejecución "ridículo", que no alcanza ni el 2 % en 2024, lo que evidencia la falta de voluntad del Gobierno de España.

"No podemos esperar otra catástrofe para reaccionar. Cada día que se pierde en estas obras es un día que la ciudadanía de la Comunitat Valenciana vive en riesgo", ha advertido.

El portavoz popular de Infraestructuras ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que ejecuten de inmediato las obras hidráulicas pendientes en el barranco del Poyo, la rambla de la Saleta y el río Magro, entre otros.

"No se trata de promesas ni de informes, se trata de garantizar la seguridad de miles de familias valencianas", ha asegurado González de Zárate.