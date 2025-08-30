Investigan las circunstancias de un atropello a un hombre de 88 años en El Campello (Alicante)

Un hombre de 88 años de edad ha sido hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado este sábado por la mañana en la localidad alicantina de El Campello.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los servicios de emergencia han recibido a las 10:54 el aviso del suceso, que ha tenido lugar en la Avenida de la Generalitat Valenciana de este municipio costero de Alicante.

Hasta el lugar del accidente, cuyas circunstancias se investigan, se han desplazado una unidad SAMU y un SVB para atender al hombre, que ha sido trasladado posteriormente al Hospital Doctor Balmis de Alicante.