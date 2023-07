Así es el himno de la paella, lo firma Chimo Bayo y tiene ritmo techno

A la paella valenciana le faltaba un himno y nadie hasta ahora se había dado cuenta, hasta que el diyey valenciano Chimo Bayo se lo ha creado al ritmo techno de sus composiciones habituales.

Las canción, pegadiza y bailable ha sido presentada en los jardines del restaurante Nou Racó de El Palmar con la presencia del artista, que ha echado el arroz en un acto simpático y refrescante ante los medios de comunicación presentes.

"El fuego se enciende,

Comienza el ritual,

Arroz en paella

Sabor sin igual,

El fuego se enciende

Comienza el festival..."

La letra es divertida y fácil de recordar y en cuanto a la música, contiene todos los ingredientes que identifican a un Chimo Bayo, que está recuperando el éxito de sus mejores años.

En palabras del diyey, -Se trata de un canto a una celebración gastronómica única, que representa una fiesta en sí misma y tiene lugar cada domingo en las casas de los valencianos”.

El himno de la paella tiene todos los ingredientes para convertirse en una composición popular que trascienda en el tiempo y que cada persona que lo escuche lo sienta como suyo.

"Cuando me lo ofrecieron me pareció una idea muy inteligente. Me llamó la atención hacerle un himno al plato más valenciano y al más internacional".

El diyey ha cocinado este himno a fuego lento durante meses, por encargo de Arroz La Fallera y el resultado es una composición festiva, llena de ritmo y buen humor que recoge algunos aspectos clave del ritual de la paella, en la que no falta su grito de guerra, ¡Hu-Ha! con el que lleva años conectando con la gente de varias generaciones desde los años 90.

Chimo no es un experto cocinillas, pero según ha afirmado, ha cocinado unas cuantas, aunque lo suyo sea darlo todo en los escenarios.

Lo más complicado, según ha confesado el autor, ha sido componer y grabar el himno en un tiempo récord de un par de meses, alternándolo con los muchos contratos que llenan su agenda de actuaciones por toda España.

El popular diyey está seguro de que se va a convertir en un éxito, porque además "en cuanto lo escuchas tres veces ya no te lo puedes quitar de la cabeza".

Tanto él como el coautor, el también diyey Coqui, han apostado por un "techno suave y melódico, con bases electrónicas y un estribillo pegadizo" que también va a sonar en festivales, verbenas y eventos de todo tipo. Durante el acto se he presentado también el disco y un videoclip con la canción.

El acto ha finalizado con varias paellas y cerveza alrededor del diyey valenciano por excelencia que influyó en toda una generación durante los años de la Ruta del Bakalao y que se mantiene firme y popular treinta años después.