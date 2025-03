Una asociación de víctimas de la dana asegura que Mazón se reunió con cuatro que iban "en nombre propio"

El Colectivo de Familias de Víctimas Mortales Dana 29O ha asegurado que los cuatro familiares con los que se ha reunido este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "estaban allí en nombre propio y no representando al colectivo".

En un comunicado, esta entidad, que agrupa a familiares de víctimas de las inundaciones del pasado 29 de octubre en Valencia y que compareció la semana pasada en Madrid junto a SOS Desaparecidos para anunciar la presentación de acciones judiciales por la gestión de la catástrofe, señala que "los acontecimientos ocurridos está mañana en el Palau de la Generalitat nada tiene que ver" con sus objetivos.

"El hecho de que Carlos Mazón haya atendido a cuatro familiares de víctimas, que estaban allí en nombre propio y no representando al colectivo; el hecho de haberles solicitado reuniones en grupos de 4- 5 familiares; el hecho de haberse apresurado a sacarlo a la prensa con el titular 'Mazón pide perdón a las victimas', no lo hace sino todavía más miserable", añade.

A su juicio, con ese encuentro en el Palau, que ha tenido lugar en el patio gótico y ante la presencia de medios gráficos, "lo que ha dejado patente es su intención (la de Mazón) de blanquear su imagen hacia las víctimas y de cara a la sociedad".

El colectivo señala asimismo que esto aumenta su "indignación" y añade: "No, (Mazón) no ha pedido perdón a las víctimas, no nos vamos a reunir en grupos de cuatro en cuatro, hemos estado muchas veces solicitando que dé la cara y se ha escondido y no, no queremos explicaciones, los hechos hablan por sí mismos".

"Lo que le pedimos, lo que le pediremos si decidimos reunirnos, que, por supuesto, será el colectivo al completo, es lo que le hemos exigimos cada día desde el 29 de octubre: su dimisión", añade.

Por último, piden al presidente que les deje comenzar su "reconstrucción", su "duelo" y la "paz mental" que no pueden asimilar mientras "siga ostentando un cargo público que le ha quedado grande".