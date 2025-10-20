Cultura pide al Ministerio un Bono Cultural destinado a los sectores culturales afectados por las inundaciones

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha reiterado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que “cumpla con la petición de la Generalitat y destine 15 millones de euros a un Bono Cultural para los sectores culturales afectados por las inundaciones”.

Rovira ha criticado la falta de información a la Conselleria de la visita que este martes realizará el ministro de Cultura a espacios culturales afectados por la riada. “Me sorprende que el ministro quiera ahora interesarse por la reconstrucción cultural de estas zonas cuando se ha desentendido por completo de la petición que le hemos trasladado en diversas ocasiones sobre el Bono Cultural dotado con 15 millones de euros. Espero mañana que aporte soluciones e inversiones y no silencio a las peticiones de la Generalitat”, ha señalado.

El conseller ha criticado la falta de interlocución del Gobierno de España con el Consell para avanzar en la reconstrucción tras la riada y también que los ministros se desplacen a las zonas afectadas sin informar a los departamentos competentes.

En este sentido, el conseller de Educación ha aludido a la visita del pasado viernes de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a Torrent a presentar el Plan de Empleo para las zonas afectadas por la riada. “Una visita que se realizó nuevamente sin comunicarla a la Conselleria”. ha indicado.

“La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo tiene unas competencias que se reparten cuatro Ministerios y la nota común de todos ellos es la falta de ayudas para reconstruir la zona afectada por la riada”, ha señalado.

El conseller ha recordado que solo en el ámbito educativo “desde el Gobierno valenciano ya hemos invertido 70 millones de euros, y tenemos previsto invertir otros 70 millones de euros más. Mientras, el Ministerio de Educación y Formación Profesional no ha aportado nada, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, ni siquiera la hemos visto por la Comunitat Valenciana”.

En cuanto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el conseller ha destacado que “está más pendiente de otras cuestiones que de garantizar la vuelta a la normalidad de los ciudadanos afectados por la riada. Se ha olvidado que en la Comunitat ella sigue siendo la responsable del ámbito universitario y un año después todavía no ha preguntado cuál es la situación ni si necesitábamos algo”.

Por todo ello, el conseller Rovira ha afirmado que “la falta de implicación del Gobierno de Sánchez se ha visto desde el primer día” y ha solicitado al Gobierno que se una a la reconstrucción y vaya de la mano con el Consell. “Cuando hablamos de reconstrucción no hay espacio para la confrontación, hemos de trabajar unidos por un objetivo común”, ha declarado.

El ministro Urtasun visitará este martes algunos de los espacios culturales afectados por la dana.