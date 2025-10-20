Acceso

Calor y alguna lluvia para este lunes en la Comunitat Valenciana

Los cielos estarán nubosos y las temperaturas rozarán los 25 grados

GRAFCVA6917. VALENCIA, 07/04/2025.- Varias personas descansan en la playa de la Malvarrosa durante este lunes en el que la semana comienza en la Comunidad Valenciana con tiempo en general estable y primaveral, con temperaturas suaves y con posibilidad de lluvias solo en el interior del tercio norte, todo ello como antesala de un progresivo aumento de la nubosidad y del riesgo de precipitaciones conforme avancen los días. EFE/Manuel Bruque
Algún chubasco este lunes de altas temperaturas en la Comunitat ValencianaManuel BruqueAgencia EFE
  • C. Aparicio
El tercio norte de la Comunitat Valenciana presentará este lunes cielo nuboso o muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas, las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo las máximas del interior de Valencia, que permanecerán sin cambios, y el viento será del oeste, moderado en las horas centrales y flojo a primeras y últimas horas.

Para mañana martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que continúen los intervalos nubosos en el tercio norte, sin descartar algún chubasco aislado; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas seguirán mañana subiendo en el tercio sur y sin cambios en el resto, mientras que el viento será moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 23,9 y 16,8 grados; Valencia 24,5 y 17,3 grados; Alicante 24,9 y 15,1 grados.

