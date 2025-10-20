Calor y alguna lluvia para este lunes en la Comunitat Valenciana

El tercio norte de la Comunitat Valenciana presentará este lunes cielo nuboso o muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas, las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo las máximas del interior de Valencia, que permanecerán sin cambios, y el viento será del oeste, moderado en las horas centrales y flojo a primeras y últimas horas.

Para mañana martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que continúen los intervalos nubosos en el tercio norte, sin descartar algún chubasco aislado; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas seguirán mañana subiendo en el tercio sur y sin cambios en el resto, mientras que el viento será moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 23,9 y 16,8 grados; Valencia 24,5 y 17,3 grados; Alicante 24,9 y 15,1 grados.