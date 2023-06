Carlos Mazón descarta ceder Educación a Vox en la Generalitat valenciana

Las negociaciones van a ser rápidas.El PP y Vox tienen todo encarrilado y no creen que sea necesario alargar las negociaciones. El futuro presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha asegurado esta mañana que la Conselleria de Educación no estará en manos de Vox. Ha asegurado además que tiene clara cuál es la persona adecuada para deshacer lo que ha hecho hasta ahora los Gobiernos de izquierda en la Comunitat Valenciana en las dos últimas legislaturas. "Se va acabar el 'procés' a la valenciana".

Pese a las informaciones que aparecen en los medios de comunicación sobre el reparto de carteras, en declaraciones a la Cadena Cope, Mazón ha insistido en que aún no han empezado a hablar del reparto de carteras entre PP y Vox y ha pedido ser "respetuoso con los tiempos", aunque ha marcado dos Consellerias que no están en discusión: "Educación es clave, Sanidad es clave" . De hecho, tiene pensada una persona para Educación.

El presidente del PPCV ha remarcado el compromiso "irrenunciable" de que haya "libertad educativa" y se saque "la ideología" de las aulas, y ha indicado que una de las primeras cosas que hay que hacer "con urgencia es acabar con la Oficina de Policía Lingüística, acabar con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo" y "reconstituir" la figura de los inspectores educativos.

Ha lamentado que el requisito lingüístico haya llegado a la Sanidad, donde para consolidar una plaza de médico "cuenta lo mismo el valenciano que el doctorado en tu formación".

"A mí eso sí que me parece bochornoso y sí que me daría vergüenza, utilizando las palabras que la amable ministra Alegría me dedicó ayer" al hablar del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, ha señalado Mazón.

Finalmente, ha indicado que en las negociaciones que se van hacer para desarrollar el acuerdo alcanzado, Vox "es perfectamente consciente" de que el PP tiene 40 diputados en Les Corts y Vox tiene 13 "y tiene que respetar ese hecho", así como que el "protagonismo" corresponde a quien se lo han dado los valencianos en las urnas, al PP.

