El otoño de adelanta a estas zonas de Castellón: estas son las localidades con temperaturas invernales

La última noche del verano en la Comunitat Valenciana, que este lunes por la tarde recibe al otoño, ha venido marcada por un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que en el caso del interior norte de Castellón ha dejado valores incluso por debajo de los 5 grados.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, Castellfort ha marcado una mínima de 4,8 grados, mientras La Pobla de Benifassà-Fredes se ha quedado en 5,6, Vilafranca en 5,9 y Morella en 6,8 (todas ellas en Castellón), y Utiel (Valencia) en 9,2 grados.

En cuanto a las capitales de provincia, Castellón ha registrado una mínima de 17,6 grados, València de 19,3 y Alicante de 18,1, según Aemet.

La Comunitat Valenciana estrena otoño este lunes con un notable descenso de las temperaturas máximas en Valencia, posibles rachas muy fuertes de viento en Castellón y riesgo de chubascos en Alicante por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, para hoy se anuncia cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos a últimas horas.

Las temperaturas irán en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas en Valencia, con viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana, flojo del noroeste en el resto de la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur; por la tarde tenderá a flojo de componente este en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior.

Para mañana, Aemet pronostica cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante, especialmente de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante el resto del día.

El martes tendrá temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte, con viento moderado del noroeste en el norte de Castellón con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del noreste en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto; por la tarde disminuirá a flojo del noroeste en el norte de Castellón y girará a levante en el resto.