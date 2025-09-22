El calor mata a 434 personas en la Comunidad, 310 de ellas en Alicante

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 434, un 61,3 por ciento más que la cifra de fallecidos en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 266.

Del 1 de junio al 21 de septiembre de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.752 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 434 de ellos en la Comunidad Valenciana, 235 hombres y 199 mujeres, según sus estimaciones.

Por provincias, la de Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos este verano, con 310, seguida de Castellón, con 87, y Valencia, con 38 muertes.

Del total de fallecimientos en la Comunidad Valenciana desde el 1 de junio, 207 se produjeron en agosto, 115 en el mes de julio, 32 en junio y 40 en lo que va de septiembre.

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año -del 18 al 24 de agosto-, con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27 -entre el 30 de junio y el 6 de julio-, con 60 decesos, y de la semana 33 -del 11 al 16 de agosto-, con 59 óbitos.

En la semana 28 -del 7 al 13 de julio- murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 -del 21 al 27 de julio- fallecieron 35 personas, y en la semana 35 (18 al 24 de agosto) perdieron la vida 32 personas debido a la temperatura.

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 7 de julio y el 23 de agosto, con 12 cada uno.

Más fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 -del 1 de junio al 21 de septiembre- fueron 266 en la Comunidad Valenciana, 129 de ellos correspondientes a hombres y 137 a mujeres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 214 muertes por este motivo, Castellón 38 y Valencia 14, según los datos del MoMo.