Un brutal accidente e la N-3332 a la altura de Benissa (Alicante) deja seis heridos graves, dos menores de edad

Seis personas han sufrido heridas graves y de diversa consideración, dos de ellos menores de edad, al colisionar frontalmente y por alcance cuatro vehículos cuando circulaban por la carretera N-332 a la altura del término de Benissa (Alicante).

Según Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, el accidente ha ocurrido a las 20.36 horas y la intervención se ha prolongado hasta las 22.20 a la altura de la nueva salida de Benissa.

Los impactos han provocado vuelcos sobre el techo y lateral, lo que ha obligado a la actuación de cinco dotaciones de bomberos de los parque de Benissa y Denia, así como diferentes ambulancias movilizadas por CICU para atender y trasladar a los heridos, varias dotaciones de la policía local y la Guardia Civil.

Un motorista fallecido

Un hombre de 42 años falleció este domingo como consecuencia del accidente de tráfico sufrido con la motocicleta que conducía por el término municipal de Oliva (Valencia).

Según informa este lunes el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el aviso entró en el CICU a las 18:45 horas de este domingo.

En él se alertaba de un accidente de moto en el Camí Vell de Dénia, dentro del término municipal de Oliva.

Hasta el lugar se trasladó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento de un hombre de 42 años.