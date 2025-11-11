El Centro de Arte Hortensia Herrero cumple dos años con una novedad: Prepara su primera gran exposición temporal

Dos años y todo un éxito. El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) celebra su segundo aniversario este martes tras abrir sus puertas el 11 de noviembre de 2023 y lo hace con el anuncio de una gran noticia: el espacio organizará en abril su primera exposición temporal.

El CAHH acogerá a partir del 28 abril de 2026 la primera muestra del artista alemán Anselm Kiefer en la ciudad de Valencia. El prestigioso creador, del que la empresaria y mecenas Hortensia Herrero tiene piezas en su extraordinaria colección, desembarcará en la capital del Turia con una exhibición de gran formato con una decena de creaciones que ocupará seis salas del museo.

Esta exposición, realizada en estrecha colaboración con el artista y diseñada especialmente para este espacio, obligará a desmontar las obras de estas salas para dar cabida a la obra de uno de los artistas más destacados de nuestro tiempo.

Así lo han explicado este martes la directora de la Fundación Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre, y el director artístico del CAHH, Javier Molins, que han explicado esta novedad para un centro que, en dos años, ha recibido 400.000 visitantes.

Ambos han contado que la relación entre Hortensia Herrero y Kiefer empezó hace casi diez años cuando la empresaria, que además ha vuelto a entrar en la lista de los 200 coleccionistas más importantes del mundo según la revista ARTnews, adquirió el cuadro "Las flores del mal" que formó parte de la Summer Exhibition de la Royal Academy of Arts de 2016. Una obra que puede contemplarse en la sala principal del centro de arte junto a otras dos obras de Anselm Kiefer que se encuentran expuestas de forma permanente.

La propia Hortensia Herrero se desplazó tanto al estudio de Kiefer en Barjac como al de París para conocer más de cerca su trabajo y participar en la selección de las obras que vendrán a Valencia.

"Anselm Kiefer es uno de los pilares de la colección de Hortensia Herrero, cuyas obras están expuestas en la sala noble del palacio, y pensamos que era una gran forma de arrancar con las exposiciones temporales del centro”, ha declarado Javier Molins, asesor artístico del CAHH y comisario de la exposición.

La exposición, que podrá visitarse hasta octubre de 2026, pretende ahondar en la temática de las obras presentes en la colección, centradas en el paisaje. En esa línea, la exposición incluirá obras que inciden en el paisaje que, junto con la historia, la mitología y la literatura constituyen el núcleo central y la principal fuente de inspiración de este artista. Tal y como afirma el propio Kiefer, “yo pienso en imágenes. Los poemas me ayudan. Son como boyas en el mar. Nado hacia ellas, de una a la otra; entre ellas, sin ellas, me perdería”.

Cabe destacar, como han explicado sus responsables, que la muestra incluirá una de las obras más grandes realizadas hasta la fecha por Anselm Kiefer, "Danaë", de más de trece metros de ancho. En esta obra, Kiefer reproduce el interior del aeropuerto de Tempelhof en Berlín y, al mismo tiempo, hace referencia al mito de Dánae en forma de una lluvia dorada que cae sobre el cuadro. No debemos olvidar que, según la mitología griega, Zeus se transformó en lluvia dorada para visitar y fecundar a Dánae, quien se encontraba recluida en una torre para evitar que tuviera descendencia. Esta obra tan solo se ha visto en una exposición en Nueva York en 2022 y podrá verse ahora por primera vez en Europa.

"Era el momento de presentar una novedad. Hemos dado tiempo para visitar la exposición permanente, pero dos años después, era el momento", ha señalado Molins. Los responsables del CAHH celebran este hito en la breve pero exitosa historia del centro de arte. Tanto es así que, aunque en la agenda no está el organizar más exposiciones temporales, tampoco cierran la puerta a ello. Aunque es algo que se verá en el futuro.

Sobre Anselm Kiefer

Anselm Kiefer, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, nació en 1945 en Donaueschingen, Alemania. En 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. El artista estudió Derecho, Literatura y Lingüística antes de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y más tarde en la de Düsseldorf, donde fue alumno de Joseph Beuys. En 1980 fue seleccionado para representar al Pabellón de Alemania Occidental en la 39ª Bienal de Venecia, y desde entonces sus obras se han mostrado en destacadas exposiciones individuales internacionales, en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros.

Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura site-specific Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron encargó a Anselm Kiefer la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.

Balance de dos años

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra este martes, 11 de noviembre, el segundo aniversario desde su apertura. En estos dos años, 400.000 visitantes han cruzado sus puertas para contemplar y disfrutar la colección privada de Hortensia Herrero.

Durante este tiempo, la franja de edad que más ha visitado el CAHH ha sido la comprendida entre los 26 y los 65 años (60%), seguida de los mayores de 65 años (25%). Los adolescentes y jóvenes entre 13 y 25 años han supuesto el 8% y los menores de 12 años, el 7%. Por procedencia, el público ha sido mayoritariamente local (70%), aunque con el paso los meses, tanto en nacional (9%) como, sobre todo, el internacional (21%) ha ido ganando terreno. Alemania, Italia y Francia son, por este orden, los países que más visitantes han aportado en estos dos años, ha explicado Alejandro Silvestre.

Para la celebración de este segundo aniversario, el CAHH ha preparado una serie de actividades y eventos que se desarrollarán durante la semana hasta el domingo e incluye desde una conversación entre Jaume Plensa y Javier Molins, cuyas entradas se agotaron en tres horas, a actividades familiares, visitas nocturnas e incluso un concierto del grupo a capella NoVI.