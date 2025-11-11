Mazón y su gobierno apoyan a Pérez Llorca como presidente: "Extraordinario candidato"

El Gobierno valenciano aprueba que su próximo líder sea Juanfran Pérez Llorca. A su salida del Palau de la Generalitat, minutos antes de declarar ante Les Corts por la gestión en la dana, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón también le ha dado su bendición: "Extraordinario candidato", se ha limitado a decir.

Así lo ha transmitido también la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha dicho que es "la persona idónea" para relevar a Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

Camarero había sido la primera en reaccionar minutos después de que el PP hiciera público que Alberto Núñez Feijóo había telefoneado a Pérez Llorca esta mañana del martes para proponerle como candidato. Ayer mismo, el secretario general del PPCV decía que "no sabía nada" y que le tocaba a la dirección nacional decidir. Hoy ha puesto un tuit donde ha agradecido a Feijóo la confianza.

La vicepresidenta primera ha puesto sobre relieve la experiencia gobernando que tiene Pérez Llorca como alcalde de Finestrat desde 2015 y que revalidó en las elecciones de 2023 obteniendo 11 de los 13 concejales en su municipio. "Eso muestra esa capacidad de aglutinar sensibilidades en su municipio más allá de las diferencias ideológicas", ha dicho Camarero, que ha resaltado de él su "capacidad de escucha y llegar a acuerdos".

Asimismo, Camarero ha agradecido que el secretario general del PP, Miguel Tellado, telefoneara a los tres líderes provinciales, quien le ha dado un "respaldo unánime" a la figura de Pérez Llorca lo que muestra según ha dicho la "sintonía absoluta" del PPCV. "Corresponde a la dirección nacional la elección pero desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solo la mejor opción sino que se ha escuchado la voz de los dirigentes en la Comunitat Valenciana", ha agradecido.

Eso será lo que necesite ahora Pérez Llorca, pactar con Vox para poder ser presidente. Ya lo hizo en verano de 2023 para aupar a Mazón a la presidencia y este año para conseguir rubricar unos presupuestos autonómicos.