César Sánchez: "En Calpe solo hay dos opciones: el PP o una suma de partidos que no se ponen de acuerdo"

César Sánchez regresa a la política local, después de que su partido, el PP, le pidera que volviera a Calpe (Alicante), donde fue alcalde entre 2011 y 2019 para poner paz en la agrupación local. Es el candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones del 28-M, mientras que la actual regidora, Ana Sala, ha abandonado la presidencia del Partido Popular local y concurre a la cita electoral con nuevo partido, Somos Calpe.

- ¿Cuál es su proyecto para Calpe?

- Queremos un Calpe más amable y más inclusivo, un Calpe para las personas que viven aquí; es el momento de acabar con el turismo de masas y hacer política para las personas que viven en Calpe; si somos un lugar para que la gente venga, somos también el mejor lugar para que la gente viva. También es muy importante la educación, el segundo instituto para Calpe es una prioridad. Además vamos a apostar fuerte por la gente joven con políticas reales y directas. Además, la Vuelta Ciclista a España volverá a Calpe y volveremos a estar en las televisiones de millones y millones de aficionados al ciclismo de todo el mundo.

- ¿Esperaba volver a la ciudad?

- Es algo que uno siempre tiene en su corazón; ser alcalde es lo más importante que te puede pasar; además vivo en Calpe y tengo familia en Calpe, mi hija y mis amigos están aquí; ser el alcalde es a lo que me gustaría dedicar los próximos años de mi vida.

- Actualmente es diputado en el Congreso de los Diputados y ha sido también presidente de la Diputación de Alicante ¿qué supone volver a la política local?

- Es una oportunidad para poder ofrecer a Calpe mi experiencia, mis años de aprendizaje en distintas administraciones o instituciones; es una oportunidad también para alinear al gobierno local del Partido Popular al gobierno autonómico, que dirigirá Carlos Mazón, y al de España, porque Alberto Núñez Feijoo va a ser el próximo presidente de España. Es una oportunidad por tanto para traer inversiones; esto es algo que ningún otro candidato puede ofrecer en Calpe.

- ¿El PP está ahora fuerte para recuperar todas las instituciones que había perdido?

- El PP se encuentra ahora en la mejor situación para poder gobernar en la Comunidad Valenciana y ofrecer un proyecto volcado en las personas, no un gobierno de pancarta como hemos vivido estos últimos años. Pongo un ejemplo, en Calpe en ocho años, el gobierno de Ximo Puig ha sido incapaz de hacer el segundo instituto. El Partido Socialista no ha sido capaz de poner en marcha prácticamente ningún instituto en toda la Comunidad Valenciana en general y en Calpe en particular. Por tanto, hace falta un cambio en la Comunidad Valenciana, hace falta que el gobierno autonómico se preocupe también de la sanidad, de las listas de espera; hace falta que por ley las listas de espera no superen un plazo establecido.

- Se le considera el pacificador del Partido Popular de Calpe…

- El partido no pasaba por su mejor momento aquí y por eso me pidieron que viniese a poner calma, sosiego y tranquilidad. Hemos conseguido mantener al Partido Popular unido y todos los concejales del partido figuran en la lista y no en el partido que ha montado Ana Sala, que ha renunciado al Partido Popular y a formar parte de la candidatura local del PP y de la candidatura autonómica de Carlos Mazón para las elecciones del día 28 de mayo. Todo el PP, salvo ella, está en la lista electoral.

- ¿Ana Sala arrastrará votos del PP con su nuevo partido?

- La noche electoral, cuando Ana Sala vea que saca sólo dos concejales, deberá preguntarse para qué ha hecho tanto daño al PP; entonces probablemente verá para qué y por qué ha hecho tanto daño al Partido Popular; en estos momentos hay un pacto de todos los partidos contra el PP del que ella forma parte y a mí me produce una enorme tristeza ver que Ana Sala está más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular.

- Parece que ha abandonado el PP matando...

Los proyectos políticos tienen que pensar en el futuro y basarse en la ilusión; no se pueden basar en el rencor o la venganza; los pueblos, las ciudades no se merecen proyectos políticos cuya base sea el rencor o la venganza; los proyectos políticos tienen que mirar al futuro con optimismo.

- Entonces, ¿han vuelto las aguas a su cauce en el PP de Calpe?

- El Partido Popular está unido, está tranquilo, está haciendo una campaña en la calle, hablando con la gente, con los comerciantes, con los ciudadanos. Hemos tenido actos electorales con mucha afluencia de gente y la gente estaba muy entusiasmada; en estos momentos la mayoría de los ciudadanos va a apostar por el Partido Popular en Calpe, en la Comunidad Valenciana y en España porque lo que pasa en la Comunidad Valenciana y en Calpe es importante también para España y en estos momentos nos estamos jugando mucho. Tenemos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está más preocupado de los que no son españoles que de los que lo son; de los okupas que de los propietarios de las viviendas; que está más preocupado de atacar a los empresarios que de estar con aquellos que generan empleo y en ese sentido todo lo que ocurra en Calpe es importante para España. Por eso es importante que el Partido Popular también gane en Calpe porque será bueno para España.

- ¿Qué resultado espera el PP para Calpe?

- El PP opta por una mayoría suficiente para poder gobernar Calpe con libertad; en frente hay un pacto que se está fraguando y por ello hay dos opciones en Calpe el próximo 28 de mayo, un gobierno estable del PP o la suma de tres o cuatro partidos que no se pondrían de acuerdo ni para comprar una coca-cola.

- ¿Podría ser el sustituto de Carlos Mazón en la Diputación?

Mi único objetivo es ser alcalde de Calpe y diputado en el Congreso para traer inversiones a mi pueblo; ese es mi único objetivo.