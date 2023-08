La ciudad de España que es "la pequeña Venecia" y casi nadie conoce

Con el turismo como principal motor de su economía, España es un país en el que los turistas tanto internacionales como a nivel nacional quedan fascinados ante los los paisajes, historias, belleza o gastronomía del país. Expertos de The Telegraph, Harvard o The Guardian destacan nuestras regiones o ciudades, situándolas entre las mejores del mundo. Uno de los ejemplos es un lugar denominado como "la pequeña Venecia", aunque no muchos los conocen.

Ciudades como Barcelona, Sevilla o la capital Madrid son algunas de las más visitadas de nuestro país por personas de todo el mundo. Y es que España es uno de los países más populares del mundo y, concretamente, la segunda nación más visitada de todo el planeta, tan solo por detrás de Francia. Asimismo, España es más visitada que otros destinos como Estados Unidos, Italia o China.

Y por supuesto, el éxito de nuestro país no pasa desapercibido para los medios extranjeros. The Telegraph, por ejemplo, considera Salamanca como la ciudad española idear para ir de vacaciones y visitar por "su comida, encanto, historia o monumentos". Además, asegura que Asturias es la región española que es "única en el mundo y lo tiene todo", mientras que considera Barcelona como "la mejor ciudad del mundo", por delante de otras como Sídney, Dubái, Nueva York o Roma. Esta ciudad también ha sido elegida como una de las mejores y más bonitas para recorrer por la firma de moda británica Pour Moi.

Así es Port Saplaya, la "pequeña Venecia" de España situada en la Comunidad Valenciana

Estos solo son algunos ejemplos, pero en verdad, nuestras ciudades, regiones o localidades son alabadas por todo el mundo. No obstante, hay algunos puntos que no son tan conocidos, pero poseen un importante encanto. Por ejemplo, Port Saplaya, una zona residencial del municipio de Alboraia, al norte de Valencia y conocida como "la pequeña Venecia".

En Port Saplaya, se puede disfrutar de sus canales, sus coloridas casas, su puerto o sus playas. No está lejos del centro histórico de Alboraya, famoso por sus fartons o su horchata, y haciendo honor a su nombre, es uno de los más bellos rincones de la geografía valenciana. Esta zona residencial apenas cuenta con 1.800 habitantes, según datos del INE de 2019, aunque su población cambia de invierno a verano, donde hay más turistas que quieren disfrutar y conocer este complejo urbanístico y sus playas, las cuales se encuentran adyacentes a la urbanización y separadas entre sí por la entrada al puerto.

El urbanismo de Port Saplaya hace al lugar bastante peculiar, ya que consiste en una o dos líneas de edificaciones. Está articulado por dos plazas, abiertas en un lado y porticadas en los otros tres, situadas en cada uno de los extremos de la población. Este tipo de características, junto con el color de las fachadas, predominando los tonos pastel cálidos y sobre todo rojizos y siena, le han validado este sobrenombre de "la pequeña Venecia".