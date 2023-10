Los colegios valencianos incluirán una prueba para detectar patologías psiquiátricas en los alumnos

Los informes de salud escolar que se hacen en cada ciclo educativo incorporarán en la Comunitat Valenciana una breve prueba de detección de patologías psiquiátricas de niños y adolescentes, y los centros educativos tendrán acceso a un equipo de psicólogos para recibir orientación, todo ello para detectar y prevenir trastornos mentales.

Son las primeras medidas adoptadas en la reunión mantenida este martes por la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y los consellers de Sanidad, Marciano Gómez, y de Educación y Empleo, José Antonio Rovira, en el seno de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Salud Mental de la Generalitat.

Se trata de un nuevo órgano que abarcará, de manera transversal, los distintos factores de los trastornos y problemas de salud mental dentro del Plan de Salud Mental y Adicciones y surge ante la prevalencia de patologías psiquiátricas en la Comunitat Valenciana, la primera de España en esta tasa y en uso de tranquilizantes sin receta entre adolescentes.

Camarero ha afirmado que las cifras de trastornos depresivos y por adicciones y uso de redes sociales "nos ponen en aviso" de que se debe mejorar la acción y gestionar mejor a través de una acción coordinada que permita desarrollar nuevas medidas de prevención y sensibilización social.

Bartolomé Pérez Gálvez, responsable de la Oficina de salud mental y adicciones de la Conselleria de Sanidad, coordinará la Comisión, de la que formarán parte los directores generales de las tres consellerias.

Para Pérez, "no tiene mucha lógica" que los informes de salud escolar no incluyan la salud mental y por eso, a partir del año que viene, estará incluida esa prueba para detectar los síntomas de trastornos en niños y adolescentes, que harán los médicos de Atención Primaria.

Ha lamentado que no haya ningún indicador de salud mental infantil y la idea es crear una red que permita hacer una evaluación y monitorización continuada de los datos, para planificar recursos desde el punto de vista de vertebración territorial.

Una segunda medida es la creación de equipos -que dependerán de los servicios de salud mental de cada departamento de salud- que orientarán a los docentes en la detección y prevención de estos problemas, a través de la reestructuración de recursos.

"No vamos a trabajar con protocolos basados en llamar, en derivar cuando una persona tenga un conflicto, sino en actuar inmediatamente", con una metodología que funcione en otros países, ha explicado tras la primera reunión de la Comisión, ya que si no hay detección y prevención "estamos poniendo tiritas, generalmente al final de las legislaturas para prometer y luego no hacer".

El coordinador ha afirmado que en estos momentos hay "una absoluta falta de prevención" y ha puesto como ejemplo que la Comunitat tuvo una cobertura de prevención de drogas del 85 % en los escolares y hoy en día está algo por encima del 20 % y "somos líderes en consumo de cannabis".

Sobre las reuniones de coordinación, ha dicho que van a ser "a golpe de pito, porque esto tiene urgencia" y se va a trabajar de forma "regular e intensiva".

El Plan de salud mental y adicciones

Bartolomé Pérez ha expuesto que el Plan de salud mental para final de año comprometido por el conseller tiene que tener presupuesto para 2024, y ha señalado que el trabajo previo es "copyright" de la Universitat de València pagado con dinero de la Generalitat, "no es un plan autonómico, no tiene rango normativo, tiene una foto pero nada más".

"No se puede planificar en base a geniales ideas sino a necesidades", por eso si el Ministerio de Sanidad, en marzo de este año antes de aprobar ese plan, dice que hace falta una serie de recursos en cada departamento de salud y no se contemplan, eso lleva a "que se pierda todo, y nosotros no trabajamos así", ha manifestado.