Compromís critica el presupuesto de Catalá para 2026 porque "castiga la vivienda, la limpieza y la seguridad en Valencia"

Compromís per València ha calificado esta mañana el presupuesto municipal de 2026 como “el más lesivo, irreal y tramposo que podía presentar el gobierno de María José Catalá”. En rueda de prensa, la portavoz Papi Robles ha denunciado que "es un presupuesto orientado al autobombo personal de la alcaldesa y no a resolver los problemas reales de la gente: la vivienda, la limpieza, el cambio climático y la seguridad".

“Catalá anuncia por tercer año consecutivo la misma bajada del IBI —la de hace dos años—, pero al mismo tiempo presume de tener más presupuesto. ¿Y cómo puede ser eso? Muy fácil: porque sube el resto de impuestos. València recaudará cinco millones más en impuestos municipales, así que es una gran mentira decir que baja la presión fiscal”, ha explicado Robles.

Según Compromís, el Ayuntamiento ingresará más dinero que nunca de los vecinos y vecinas de València, pero sin ninguna mejora en los principales problemas que preocupan a la ciudadanía: vivienda, limpieza, movilidad, turismo o cambio climático.

“Catalá habla de vivienda, pero no hace política de vivienda”

La concejala Eva Coscollà ha advertido que el área de Vivienda “sigue sin novedades reales”. “Catalá vende que aumenta el presupuesto de vivienda un 5%, pero en realidad no hay ninguna actuación nueva. Las inversiones son las mismas que hace dos años, las ayudas al alquiler siguen congeladas y la Oficina por el Derecho a la Vivienda está cerrada. Además, no existe un cuerpo de inspección para controlar apartamentos turísticos ni ningún proyecto nuevo de vivienda pública”, ha lamentado la edil. Coscollà ha remarcado que Catalá “regala suelo público a promotores privados mientras deja sin alternativas a miles de familias que solo buscan una vivienda digna”.

Recortes encubiertos en limpieza y medio ambiente

En cuanto a la limpieza, la concejala de Compromís ha denunciado que el presupuesto “solo crece un 2%, por debajo de la inflación, lo que equivale a un recorte encubierto”. “No hay refuerzo de personal, ni nuevos contratos, ni modernización del servicio. Y siguen sin adjudicar el contrato de gestión de la nueva tasa de residuos, lo que puede generar un auténtico caos a partir de 2025”, ha advertido Coscollà. Además, las áreas verdes y medioambientales sufren un retroceso gravísimo: “Parques y Jardines baja un 7,6%, la Devesa y la Albufera pierden un tercio del presupuesto. Hace un año València era Capital Verde Europea; hoy Catalá firma la defunción de la València verde”, ha añadido la edil.

Movilidad, turismo y empleo: “ni planificación ni sensibilidad”

La concejala valencianista ha asegurado que el presupuesto de Movilidad “es irreal e insuficiente”. “No contempla qué pasará si no se implanta la Zona de Bajas Emisiones, con 150 millones en juego, ni el déficit de 50 millones que Mazón debe a la Autoridad de Transporte. Mientras tanto, la EMT continúa con retrasos, menos frecuencias y sin gratuidad para los jóvenes”, ha explicado.

Sobre Turismo, Coscollà lamenta que Catalá “destina más dinero a promoción que a regular el turismo masivo o controlar los apartamentos ilegales”, y critica que siga sin implantarse la tasa turística, “que podría aportar más de 20 millones de euros anuales.”

En cuanto al empleo, el área gestionada por Vox reduce su presupuesto un 5%, con el cierre precipitado de València Activa y sin ningún programa nuevo de formación o fomento del empleo.

“Es un presupuesto para el marketing personal de Catalá”

“Ni vivienda, ni limpieza, ni clima, ni seguridad. Solo propaganda. Es un presupuesto hecho para mejorar la vida política de María José Catalá, no la vida de los valencianos y valencianas”, ha afirmado Papi Robles. Mientras tanto, se incrementan las partidas de publicidad y propaganda (+10%) y las de Fallas (+15%), “sin medidas para hacer la fiesta más sostenible.” “Catalá convierte València de Capital Verde Europea en capital del marketing. Y eso, para nosotros, es el resumen más claro de su modelo de ciudad”, considera la portavoz de la coalición valencianista.