El Consell consigue atraer a 677 jóvenes a la agricultura con su programa de relevo generacional en el campo

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha recibido un total de 677 solicitudes en el marco de la convocatoria de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores, destinadas a fomentar el relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sector agrario valenciano.

De estas solicitudes, 540 corresponden a jóvenes agricultores y 137 a nuevos agricultores, lo que demuestra, según ha afirmado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, “el compromiso de la juventud rural con la agricultura como motor económico de la Comunitat Valenciana”.

El conseller ha subrayado que “estas ayudas son una herramienta clave para garantizar el relevo generacional en el campo y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en nuestras comarcas rurales”.

Miguel Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la presentación del balance de las ayudas destinadas a jóvenes y nuevos agricultores a los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Comunitat Valenciana. En el encuentro han participado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante; Luis Fernando García, secretario general de CCPV-COAG; Paco Benavent, secretario de organización de La Unió; y Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries.

Durante su intervención, Barrachina ha recordado que la inversión de 29 millones de euros destinada a estas ayudas “es la más alta realizada hasta ahora para impulsar el relevo generacional en el campo valenciano”.

El conseller ha subrayado que este esfuerzo “demuestra el compromiso firme del Consell con nuestros agricultores garantizando oportunidades reales para quienes apuestan por mantener viva la actividad agraria”.

“Invertir en jóvenes y nuevos agricultores es invertir en el futuro del territorio, en la innovación agraria y en la sostenibilidad del sector de la Comunitat Valenciana”, ha concluido Barrachina.

Las ayudas contemplan incentivos de hasta 80.000 euros para jóvenes de entre 18 a 40 años que se inicien en el sector agrario, así como de hasta 70.000 euros para aquellos de entre 41 y 56 años que se incorporen como nuevos agricultores o ganaderos.

El conseller también ha querido agradecer a las organizaciones agrarias y cooperativas el gran trabajo y esfuerzo realizado tanto en la difusión como en la tramitación de las solicitudes: “Vuestro compromiso con los jóvenes es fundamental para garantizar el éxito de esta convocatoria y contribuir al relevo generacional en el campo”.

Por provincias

Entre los jóvenes agricultores, Valencia concentra el mayor número de solicitudes con 292, seguida de Castellón con 147 y Alicante con 96. Además, se han registrado 5 solicitudes en otras provincias.

En cuanto a los 137 nuevos agricultores, Valencia lidera las solicitudes con 72, seguida de Alicante con 32, y Castellón con 30. Se han registrado, además, 3 en otras provincias.

Por género

La convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores refleja un amplio interés por parte de hombres y mujeres en incorporarse al sector. En total, se han presentado 376 solicitudes de hombres, 160 de mujeres, además de 4 sin especificar.

En el caso de las ayudas destinadas a nuevos agricultores, se han contabilizado 74 solicitudes presentadas por mujeres y 63 por hombres, una cifra que evidencia la implicación creciente de la mujer en el campo y en la modernización de la actividad agraria.

En este sentido, el conseller Barrachina ha destacado que “cada vez son más las mujeres que apuestan por emprender en el campo, contribuyendo a la igualdad y a la vertebración del territorio”.