José María Ángel dice que accedió a su plaza mediante concurso oposición y con el título de Bachiller

El comisionado del Gobierno para la Recuperación tras la Dana, José María Ángel, ha explicado a última hora de esta tarde mediante un comunicado "que su vinculación con la Diputación de Valencia se remonta al año 1981, cuando accedió a un puesto en el Archivo General de la Diputación de Valencia, como contratado laboral", y que en abril de 1983 tomó posesión de una plaza de funcionario de carrera como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la Diputación tras concurso oposición al que concurre con su título de Bachiller Superior.

En este concurso, la Diputación oferta tres plazas de nueva creación «de técnico medio, lo que equivale al actual grupo A2 de la Administración».

A esta plazas solo se podían presentar quienes ya formaban parte del cuerpo de auxiliares, «y los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito. Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986».

En el comunicado, Ángel no aclara la veracidad del título universitarios investigado, ni siquiera lo menciona, y dice que se está haciendo un uso político de la Agencia Antifraude de cuya investigación se ha enterado «por la prensa», al tiempo que anuncia «estar dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino y defender mi nombre, mi honestidad y mi honorabilidad tras más de 40 años de servicio público».

En la documentación aportada a los medios de comunicación se incluye la instancia por la que Ángel ruega ser admitido en el concurso oposición para el acceso a las tres plazas ofertadas y en ningún momento menciona un título universitario, que según Ángel no era requisito, y si que menciona diversos cursos así como sus competencias orales y escritas de valenciano.

José María Ángel es una figura clave en la política valenciana. Tanto que nadie se sorprendió cuando el Gobierno de Pedro Sánchez le eligió para coordinar las labores de reconstrucción tras la dana. Actualmente, es comisionado para la Reconstrucción tras la dana, un puesto que ciertamente encaja a la perfección con sus últimas responsabilidades políticas. Sin embargo, en su expediente podría haber una mancha. Al menos, así lo apunta la Agencia Valenciana Antifraude en un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que ha sido adelantado por El Mundo. Se trata de la manera en la que accedió al puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. Según consta en el informe del citado organismo y que ya obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, el título que le valió para acceder a la «categoría B» de su puesto- en 1985 hoy sería equivalente a un A2- es falso.

Se trata de la diplomatura Archivística y Biblioteconomía que supuestamente le reconoció la Universitat de Valencia en 1983.

Al igual que ya hizo antes la Agencia Valenciana Antifraude, la Fiscalía de Valencia ha comprobado que la titulación aportada por el alto comisionado de la dana, José María Ángel, no se corresponde con ningún título expedido por el Ministerio de Educación por lo que podríamos estar en un caso de falsedad en documento público. El recorrido de la investigación no ha sido complejo ya que tan solo han buscado el refrendo del documento en la fuente oficial, el Ministerio de Educación, que es quien expide, algo que no ha sido posible, porque el título, sencillamente, no existe.

Sin embargo, el entorno de José María Ángel ha explicado que ese título nunca fue requisito para el acceso a la plaza, y se niegan a comentar de momento su veracidad, e incluso no confirman si el propio Ángel incluyó ese título, algo que no aparece en el listado de requisitos que enumera Ángel en la instancia.

La Agencia Antifraude comenzó a investigar esta cuestión a raíz de una denuncia anónima. Los funcionarios de esta entidad requirieron el título a la Diputación, que les mostró una fotocopia del mismo que no puede ser considerada como válida. Por tanto, se trasladaron a la Facultad de Geografía e Historia para continuar con las investigaciones.

Allí corroboraron que estudió un año (1976-1977) y que solicitó el traslado de expediente a la Universidad de Complutense de Madrid donde tampoco consta que acabara los estudios. «Todo lo anterior induce a pensar que el acceso al puesto de funcionario del grupo B/A2 podría haberse realizado en fraude de ley, al carecer del requisito de titulación», algo que Ángel rebate con la documentación aportada.

La investigación comenzó el pasado mes abril y concluye con que Ángel «podría haberse beneficiado de unos emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le correspondería como funcionario del grupo D». El informe destaca también que dichos estudios no figuran en el Portal de la Transparencia que, como alto cargo de la Generalitat valenciana, tenía que certificar con un título, y señala a los funcionarios que han validado esta formación para permitir el acceso a su puesto y que, además, dieron por bueno un título que además, no se cursó en la Universitat de Valencia hasta 1990.

Voto de confianza

El Gobierno de España concedió a Ángel tiempo para que responda a esta cuestión. La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, afirmó que lo «prudente» es recabar toda la información. Hoy por la tarde, Ángel ha remitido a los medios su explicación con los documentos referidos.

Sin embargo, desde el PP, su presidente provincia y presidente de la Diputación de Valencia, la institución presuntamente estafada, Vicente Mompó pidió ayer la dimisión de José María Ángel, y que reintegre a la institución los salarios que habría ganado indebidamente.