La zona de la dana protagoniza la novena manifestación para reclamar la marcha de Mazón

La novena manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre ha reclamado desde un municipio afectado su dimisión por su "negligente gestión" en el día en que se cumplen nueve meses de la tragedia y ha denunciado la "vulnerabilidad extrema" de la zona cero.

La localidad valenciana de Catarroja, una de las más dañadas por las inundaciones de la provincia de Valencia en las que murieron 228 personas, miles resultaron afectados y hubo daños materiales millonarios, ha sido el escenario de esta protesta, que por primera vez se ha celebrado fuera de València y según la Delegación del Gobierno ha reunido a 1.500 personas.

Las asociaciones de víctimas han encabezado la manifestación, convocada por más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales y los comités de reconstrucción, tras la pancarta con el lema 'Mazón dimisión' y la imagen del presidente de la Generalitat boca abajo, y han mostrado fotografías de sus familiares fallecidos en la barrancada.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, cuyo padre falleció ahogado en esta localidad, no ha podido evitar las lágrimas, pero ha asegurado que están "con más fuerza", pese a que cada día les cuesta más anímicamente, pero no van "a parar" hasta que Mazón y quienes le apoyan salgan de las instituciones.

Ha señalado que la "sonrisa permanente" del presidente es "insultante" para unas familias que cada vez están "más delgadas"; ha insistido en que "el negacionismo climático mata"; ha alertado de que no van a permitir que les dividan, y ha confesado que la solidaridad ciudadana les ha "dado dignidad y salvado el alma".

Álvarez ha lamentado que aún quedan infraestructuras por reparar, ayudas que no llegan e instituciones que no se coordinan, y ha exigido "seguridad", algo que "no puede garantizar Mazón". Ha recordado que el juzgado que instruye la causa penal de la dana va a volver a Catarroja y ha asegurado que esa investigación les da "aliento para continuar".

Antes de la marcha, se ha plantado un olivo en el parque de Las Barracas de Catarroja, reconstruido tras la dana, "como símbolo de resistencia y esperanza", donde se ha pintado también un mural por la reconstrucción social y como homenaje a los voluntarios que les ayudaron a "salir del barro".

La presidenta de la Associació de Víctimes de a Dana, Mariló Gradolí, ha explicado que ese olivo muestra que no olvidan las 228 "muertes evitables, provocadas por una negligencia imperdonable" de un Consell que no protegió, y visibiliza el sufrimiento de los afectados, pues uno de cada tres sufre estrés postraumático.

La manifestación, precedida por la música de medio centenar de dolçainers i tabaleters que han tocado 'La processó de la memòria' ('La procesión de la memoria'), ha recorrido las calles de Catarroja desde el parque hasta la plaza de la Llotgeta entre gritos de 'Mazón dimisión, Mazón a la prisión', 'el president a Picassent' -por la cárcel valenciana- o 'no son muertos, son asesinados'.

La marcha se ha cruzado con un grupo de personas que repartían manifiestos en los que afirman que no hay que hacer política con el dolor y hay que gritar "todos dimisión", sin que se haya producido ningún incidente, y ha llegado a su destino a las 20:11 horas, la hora en que sonó la alerta enviada a los móviles el día de la dana y que se ha reproducido.

En la plaza se han cantado 'albaes' valencianas en las que se ha criticado la actuación del Consell en la dana y los cantautores valencianos Pau Alabajos, La María, Miquel Gil y Tomàs de los Santos han interpretado varias canciones.