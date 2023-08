"Creo que lo tenía todo preparado", asegura una amiga de la mujer asesinada en Alzira por su expareja

"Creo que lo tenía todo preparado", asegura Lore, una amiga de Raquel, la mujer asesinada ayer por su expareja, un policía retirado, en Alzira (Valencia). Esta mujer asegura que ella pidió socorro y "un vecino bajó, intentó abrir pero no pudo y escuchó los disparos".

Lore ha recordado que el matrimonio tuvo "varias desavenencias" pero que Raquel "creyó que si iba con su hijo y la (empleada) de la inmobiliaria no le iba pasar nada, pero -ha lamentado- nos equivocamos". Lore, amiga de Raquel, ha asegurado que "cada vez" están peor, que cierran los ojos y aún no se lo cree pero "vuelven a la realidad y sí ha sucedido", mientras que otra de sus amigas, Mari Carmen, ha explicado cómo el exmarido amenazó con una pistola al hijo para que no dijera nada y se llevó a su exmujer al garaje, donde la habría asesinado.

La localidad valenciana de Alzira ha recordado este jueves a su vecina Raquel Lorente y se ha concentrado en repulsa por su asesinato, presuntamente a manos de su exmarido, que después se habría suicidado.

Miembros de la corporación municipal, vecinos, amigos y familiares de Raquel, entre los que se encontraba su hijo, se han concentrado este jueves a las 14 horas para guardar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, donde han ofrecido un emotivo y cerrado aplauso en recuerdo de su vecina, de 58 años.

El Ayuntamiento de Alzira, cuyas banderas ondean a media asta, ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato de Raquel Lorente.

En el acto ha participado también un grupo de mujeres pensionistas que portaban una pancarta en la que se leía "Dones pensionistes també feministes. La pobresa te cara de dona" (Mujeres pensionistas también feministas. La pobreza tiene cara de mujer).

Antes de la concentración, en la vivienda donde sucedieron los hechos, y que sigue precintada por la Policía, el ambiente era de normalidad.

La Policía Nacional continúa la investigación de lo sucedido, con la principal hipótesis de que el exmarido de Raquel, un agente jubilado que se atrincheró este miércoles en una vivienda de Alzira, mató a su exmujer y después se suicidó.

Ambos fallecidos, de 58 años ella y 70 él, estuvieron casados durante doce años pero actualmente se encontraban en proceso de separación sin que constasen amenazas o incidentes previos entre ambos. Tampoco había ninguna alerta de protección en el sistema Viogen.

Al parecer, el exagente retuvo contra su voluntad a su exmujer y se atrincheró en la vivienda tras acudir ésta, con dos de sus hijos, a recoger unos enseres al domicilio que habían compartido.

Tras el acto de repulsa, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha señalado que ayer mandaron a dos psicólogas "para apaciguar, tranquilizar y apoyar a la familia" y ha asegurado que, aunque aún no es oficial, ha hablado con la delegada del Gobierno y "es más que probable" que se trate de un crimen machista.