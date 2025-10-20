Detenido tras apuñalar a un empleado que le sorprendió robando en una empresa de Riba-roja (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de apuñalar al trabajador de una empresa que le sorprendió robando material almacenado en una nave comercial de esta, ubicada en la localidad valenciana de Riba-roja del Túria (Valencia).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre, cuando un empleado detectó a un individuo con ropa similar a la que llevan los trabajadores de su empresa que había accedido por un muelle de carga de la nave, en unas instalaciones de Riba-roja del Túria (Valencia).

El trabajador observó que el sospechoso manipulaba un palet de material y sustraía una caja del interior y, cuando el ladrón intentó abandonar el lugar a toda prisa, el empleado le interceptó y trató de retenerle.

En el forcejeo, el asaltante, con intención de poder huir del lugar, apuñaló con un cuchillo el deltoides izquierdo del trabajador, que quedó aturdido mientras su atacante abandonaba el lugar en una furgoneta junto a otra persona al volante de la misma.

El herido tuvo que ser posteriormente atendido por una ambulancia, que le trasladó luego al hospital para el tratamiento de las heridas sufridas por el arma blanca.

La Guardia Civil de Riba-roja del Turia, inició entonces una investigación y localizó el vehículo sospechoso, siguiendo la trazabilidad del mismo, y a los autores de los hechos, residentes en el municipio de Paterna.

Tras una comunicación con la Policía Nacional, se supo que uno de los asaltantes había cometido en fechas próximas y en la localidad de Paterna otro robo con violencia en una tienda de telefonía. En el transcurso de este robo, el ladrón fue interceptando por un viandante, al que amenazó con un cuchillo.

La operación concluyó con la detención por parte de la Guardia Civil de un hombre de 39 años y nacionalidad española en la localidad de Paterna.

Se le atribuye el delito de robo con violencia con resultado de lesiones graves por arma blanca. Además, se anexó la imputación del Cuerpo Nacional de Policía por el robo con violencia perpetrado en la localidad de Paterna, con el resultado del ingreso en prisión provisional de esta persona.

La investigación, que prosigue para identificar al conductor de la furgoneta, ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Ribarroja con la colaboración de Policía Nacional y la Policía Local de Paterna.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llíria y Paterna.