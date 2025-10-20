Bajan a la mitad las infecciones respiratorias agudas por gripe y covid en la Comunitat

La incidencia en la Comunitat Valenciana de infecciones respiratorias agudas (IRA) por covid y gripe se han reducido casi a la mitad en la última semana, en la que se sitúan en 50,6 casos por cada cien mil personas en el primero y en 7 casos en el segundo.

Según datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la cuadragésima primera semana del año (del 6 al 12 de octubre), la incidencia de covid ha sido de 50,6 casos por cada cien mil personas, frente a los 96,8 casos de la semana anterior (del 25 de septiembre al 5 de octubre), lo que significa un descenso del 47 %.

También se ha producido un descenso del 46% en la incidencia de infecciones respiratorias graves por gripe, ya que en la semana 41 de este año eran de 7 casos por cada cien mil personas, mientra que una semana antes se situaba en 13 casos por cada cien mil.

En el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la incidencia en la última semana es de cero casos, mientras que en la semana 40 del año era de 4,3 casos por cada cien mil personas, según los datos del SiVIRA.

Respecto a la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto por covid como por gripe y VRS, la incidencia ha bajado un 13 por ciento en la cuadragésima primera semana del año, al situarse en 538,4 casos por cada cien mil personas, frente a los 618,3 casos de la semana anterior.

Por edades, ha bajado un 12,7 % la incidencia de casos en menores de 4 años, al pasar de los 2.778,2 casos por cada cien mil habitantes en la primera semana de octubre a los 2.423,9 casos en la segunda semana del mes; y también ha habido un descenso del 10,8 % en los mayores de 65 años, al pasar de la incidencia de 552,3 casos en la semana 40 del año a 491,7 casos en la semana 41.

Respecto a la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, la variación ha sido pequeña y en la cuadragésima primera semana de año ha sido de 10,3 casos por cada cien mil personas, mientras que una semana antes era de 11,1 casos.