Este verano habrá menos cereza, más cara y con menos ingresos para agricultores valencianos: 3 millones de euros en pérdidas por el granizo

La Unió calcula unas pérdidas de 3 millones de euros por la merma de producción de la cereza consecuencia de las lluvias y el pedrisco en algunas zonas en el inicio de la temporada de recolección, que solo en Alicante se cifra en 400 toneladas menos sobre las previsiones iniciales.

Además, las elevadas temperaturas de los pasados días han adelantado la producción, por lo que se va a registrar una acumulación de fruta en los mercados justo cuando los precios estaban más altos.

Los productores de cereza preveían una temporada excelente pero la subida de precio que alcanza la cereza en esta campaña tampoco compensa a la mayor parte de los productores por la merma que tienen en sus explotaciones, según ha afirmado La Unió.

Solo en la provincia de Alicante se cifran en 400 toneladas menos la cosecha sobre las previsiones iniciales por el efecto de las lluvias y en la de Castellón menos de la mitad de una campaña más o menos normal.

La Unió señala que la Generalitat no ha resuelto todavía las ayudas por la sequía del pasado año y, por otra parte, los agricultores no ven útil el seguro actual de la cereza "ni les protege convenientemente" ante lluvias persistentes y la falta de cuajado, por lo que la organización agraria va a pedir que la cobertura del seguro para lluvias sea por parcela y no por explotación y que la falta de cosecha o mal cuajado, que se cubre dentro de 'Resto de adversidades Climáticas', sea por variedad.

Para los campos de cerezos, con muchas parcelas por explotación, situadas en localidades diferentes, con diferentes altitudes, orientaciones y variedades (unas maduran antes que otras), el actual seguro por explotación baja mucho la media de daño y no resulta interesante contratarlo para este riesgo, lo que se une al encarecimiento de su precio por la alta siniestralidad, según explica.

Por esto, según los últimos datos de 2024, 118 explotaciones aseguraron su cosecha, un 22 % menos que en 2023, por volumen de 4,1 millones de kilos, un 23 % menos.

En siete años, de 2017 a 2023, la superficie cultivada de cereza en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 14 % (403 ha), tras pasar de 2.889 a 2.486 hectáreas, señala La Unió.

En el lado positivo, y de cara al futuro, se encuentra el reciente acuerdo entre China y España para la exportación de cerezas por primera vez en la historia al mercado chino. Si España logra convertirse en un proveedor fiable, con fruta diferenciada y bien gestionada, los mercados chinos pueden ser una vía estable y de gran valor para las cerezas en los próximos años, ha indicado la organización.