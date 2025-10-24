Feijóo acudirá al funeral de Estado en Valencia por el aniversario de la dana

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo miércoles al funeral de Estado por el aniversario de la dana de Valencia, tras haber recibido una invitación del Congreso, no de Moncloa, ha señalado el partido en un comunicado.

"El Congreso, no Moncloa, ha ofrecido a Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de acudir al funeral" y el líder popular "ha dicho que por supuesto que desea asistir y rendir homenaje a todos los ciudadanos que perdieron su vida ese día", apunta el comunicado, que no detalla qué órgano del Congreso cursó la invitación.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que Protocolo de Moncloa es el que, en nombre de Casa Real, mandó el pasado martes las invitaciones a través de los servicios de protocolo habituales.

Se la mandaron al Congreso para que se la hicieran llegar al líder de la oposición, que tiene su condición reconocida por la Constitución, y al resto de portavoces parlamentarios, han explicado a EFE.

En el caso del PP fue recibida por la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, según han confirmado fuentes de su equipo.

El PP recuerda en el comunicado que Feijóo acudirá a los funerales presididos por el rey Felipe VI, del mismo modo que asistió al que tuvo lugar en el mes de diciembre.

Todo ello para remarcar "su compromiso" con la Comunidad Valenciana y con los afectados, que "se acreditó" con la presentación de un programa para avanzar en la reconstrucción (el Plan Valencia), y con su presencia en varios ayuntamientos afectados, añade.

El partido recuerda además que es "curioso" que sea el Congreso el que contacte al PP, cuando fue en la Cámara Baja donde, "mientras se rescataban cadáveres en Valencia", se celebraba un pleno extraordinario "por indicación de Pedro Sánchez para asaltar RTVE y ponerla (aún más) al servicio del presidente del Gobierno -afirman los populares-".

Aun así, concluye el texto, "ninguna diferencia" ni con el Congreso ni con el Gobierno está por encima del respeto a los fallecidos y a sus familias, por lo que Feijóo estará "con los familiares de las víctimas y con el jefe del Estado".