El alto cargo del PSOE en Valencia que insultó a una diputada con síndrome de Down acusa al PP de "ser ETA"

"Vox es ETA y el Partido Popular es ETA". Sin recordar la historia ni el horror causado por la banda terrorista en el País Vasco, el número dos de la líder socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha comparado al ala conservadora del Parlament valenciano con los terroristas que cuentan en sus espaldas con varios asesinatos de concejales del Partido Popular. El más recordado por los españoles es el de Miguel Ángel Blanco que provocó un cambio en la conciencia de las personas.

En este sentido, al secretario de organización del PSOE en la Comunidad Valenciana, Vicent Mascarell, no le ha temblado el pulso y ha repetido en diversas ocasiones la afirmación. "No me miren así, Vox es ETA y el Partido Popular es ETA... No se pongan nervioso", ha señalado desde su escaño.

Antes de soltar la bomba, Mascarell ha recordado sentidamente a Ernest Lluch que fue asesinado por ETA, si bien no ha entrado a valorar las palabras de la la portavoz del Grupo Parlamentario Bildu, Mertxe Aizpurua en defensa de la memoria que repugnaron a los representantes del Partido Popular,ha defendido que el PSOE mantenga su alianza con la agrupación nacionalista como socio de Moncloa.

El PP exige disculpas recordando a Miguel Ángel Blanco

"Exigimos unas disculpas inmediatas de Mascarell, tanto a los partidos afectados, como a las víctimas del terrorismo de ETA". Acompañadas las declaraciones por una pieza audiovisual con varias fotografías del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, los populares han exigido respeto a la memoria de los fallecidos. Desde la facción valenciana de Génova se ha espetado al número dos de Diana Morant que las lecciones no tienen cabida cuando se habla del dolor de las personas. "Ha sobrepasado todas las líneas rojas que existen en la política", reza el comunicado.

Ni Vicent Mascarell ni desde las filas socialistas se han producido las disculpas reclamadas por el Partido Popular ante los ataques a la memoria de las personas que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA.

El PSOE mantiene el silencio ante los desprecios de Mascarell

No es la primera vez que Mascarell aumentó el tono fuera de la batalla política. El pasado mes de septiembre, con los primeros avistamientos de los carteles de la Dana para conmemorar el aniversario, el representante socialista aseguró que la diputada del PP, María del Mar Galcerán Gadea, que sufre síndrome de Down, "tiene la mente sucia". Ante la presión de las redes sociales el mensaje fue eliminado.

Ante la tensión percibida en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, mostró su indignación y reclamó el cese inmediato de Vicent Mascarell por sus declaraciones "repugnantes e inaceptables" contra la diputada del Partido Popular.