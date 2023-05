Feijóo sobre Puig: "Merece la derrota, no ha logrado ni la financiación, ni el Corredor, ni un Pacto por el agua"

En una "startup" y mirando al mar Mediterráneo. Este ha sido el lugar elegido por los populares valencianos para dar la bienvenida al inicio de campaña que comienza oficialmente esta noche, en un acto en el que han contado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El cambio que te mereces" es el eslogan con el que el candidato del PP a la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha abierto hoy esta nueva fase previa a las elecciones.

Feijóo ha sido el encargado de reforzar los motivos por los que los valencianos deben de dejar de su apoyo al presidente socialista Ximo Puig. "Merece perder porque en ocho años no ha logrado ni cambiar la financiación, ni el Corredor Mediterráneo ni un Pacto por el Agua". Además, ha añadido que una familia- en referencia al del jefe del Consell- ha utilizado los recursos públicos sin publicidad y concurrencia en su propio beneficio.

El popular no ha reforzado su argumento resaltando las ganas y el proyecto ilusionante que desprenden Mazón y la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá. Feijóo se ha referido al desayuno informativo que Mazón protagonizó este miércoles en LA RAZÓN. "Hay algunos que no les importa ganar porque piensan que aunque pierdan podrán gobernar. Nosotros no vamos a gobernar perdiendo, solo vamos a gobernar ganando". En este sentido, ha remarcado que la Comunitat Valenciana es una de las comunidades más importantes de España. "Podemos ofrecer más crecimiento económico y más servicios públicos. Queremos ganar porque Mazón y yo estamos convencidos en hacer muchas cosas juntos".

Al margen de los asuntos locales, Feijóo ha criticado que el PSOE siga considerando a sus socios de gobiernos a partidos que llevan en sus listas a personas que intentaron asesinar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "Pido que no voten al PSOE solo por eso", ha dicho, aunque ha añadido más razones. "Nos endeudan a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos".

(Seguirá ampliación)