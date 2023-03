Montero confirma que no habrá nueva financiación autonómica esta legislatura

Confirmado: no habrá nueva financiación autonómica en esta legislatura. Aunque todo apuntaba a que por una cuestión de tiempos se hacía cada vez más difícil poder hacerlo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado hoy que no se producirá en lo que queda de legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica. Lo ha hecho en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que había aprovechado su última pregunta en el Pleno del Congreso para exigir de nuevo al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica, quejándose de la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana.

A continuación, la ministra ha admitido que no se han producido los avances que hubiera deseado en algunas materias de esta reforma, por lo que ha emplazado a seguir trabajando en la próxima legislatura más allá de un acuerdo que tan solo implique a los dos grandes partidos, justificando esta decisión por la pandemia del coronavirus o la guerra de Ucrania. Montero ha afirmado que será "en la siguiente legislatura" cuando "habrá que seguir trabajando para que el modelo se pueda consensuar y no sea un modelo impuesto solo por una parte de los partidos políticos que componemos esta cámara. Ese es el compromiso del Gobierno y de mi partido".

En un tono no muy optimista ha recordado que "es difícil que con la interlocución exclusiva en el ámbito de los territorios podamos llevar adelante una reforma en la que nadie tenga expectativas máximas y todos entendamos que se cumplen parte de esos deseos que tenemos con el nuevo modelo". Para explicar por qué en estos últimos años no se ha podido afrontar la reforma, Montero ha señalado que esta "era" una materia que "estaba en la primera línea política antes de que esta legislatura tuviera que enfrentar elementos tan graves como la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero el compromiso de mi Gobierno es sacarla adelante cuanto antes", ha reivindicado Montero, que ha recalcado que pretende que la reforma del sistema de financiación autonómica implique a los territorios y "no sea un modelo impuesto solo por una parte de los partidos políticos".

El diputado de Compromís y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las autonómicas de mayo ha declarado que durante sus doce años en el Congreso ha visto como se aprobaba repetidas veces el convenio navarro y el cupo y el concierto vascos -"y me parece bien", ha precisado-, sin que hubiera "ningún problema entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El problema ha venido -ha continuado- cuando hemos planteado la reforma de un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014 y siempre hemos recibido excusas, excusas y más excusas y deuda y más deuda". Montero se ha referido estas críticas de Baldoví sobre esta infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, reivindicando las transferencias directas de su Ministerio a la región, pese a ser la comunidad con más deuda.