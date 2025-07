Fiscalía comprueba que el título de José María Ángel es falso

Al igual que ya hizo antes la Agencia Valenciana Antifraude, la Fiscalía de Valencia ha comprobado que la titulación aportada por el Alto Comisionado de la Dana, José María Ángel, no se corresponde con ningún título expedido por el Ministerio de Educación por lo que podríamos estar en un caso de falsedad en documento público.

El recorrido de la investigación no ha sido complejo ya que tan solo han buscado el refrendo del documento en la fuente oficial, el Ministerio de Educación, que es quien expide, algo que no ha sido posible, porque el título no existe.

La Agencia Valenciana Antifraude ya inició una investigación a raíz de una denuncia anónima que ponía en cuestión la titulación que presentó para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia.

El expediente, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, relata cómo se ha desarrollado la investigación. Funcionarios de la Agencia Antifraude se personaron el pasado mes de abril en la Diputación de Valencia, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y en Les Corts Valencianes con el objetivo de pedir documentación y cotejarla.

Tras la investigación la Agencia Antifraude de Valencia concluye que José María Ángel no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario en la Diputación de Valencia "presumiblemente es falso", ya que, "además no constan evidencias de que dicha titulación sea real".

Consultado el Comisionado, ha negado la información y ha remitido a un futuro comunicado que aún no se ha emitido.