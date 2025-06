La Generalitat pedirá fondos al Estado para aclimatar las aulas ante las olas de calor

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha asegurado que va a pedir al Ministerio de Educación en la reunión sectorial de este jueves que habilite fondos para combatir la ola de calor en los colegios con aire acondicionado o la instalación de toldos.

Rovira ha reconocido que ha habido una ola de calor "no solo en la Comunitat sino en España" y, aunque solo quedan cuatro días de curso, ha afirmado que le van a proponer hoy al Ministerio "la habilitación de fondos especiales a nivel nacional para todas las comunidades, para intentar combatirla, en algunos casos con aire acondicionado, en otros, con la instalación de toldos".

"Un poco de ayuda del Ministerio para esta cuestión se lo vamos a proponer", ha sostenido.

Además, ha afirmado que acude a la reunión para "agradecerle al Gobierno de España y a la ministra de Educación la ayuda recibida por la dana" y ha detallado que "esa ayuda ha sido de cero".

Ha explicado que después de la dana del 29 de octubre, tuvo una reunión con la ministra Pilar Alegría y le hicieron llegar "una serie de documentación de los primeros daños que teníamos para obtener algún tipo de ayuda del Ministerio de Educación".

"Desde el 7 de noviembre, la ministra no ha pisado Valencia y no solo no ha pisado Valencia, no ha vuelto a tener contacto con la conselleria", ha reprochado.

Rovira ha manifestado que todas las obras de reconstrucción las están haciendo "con presupuesto de la Generalitat Valenciana" y ha cuantificado en unos 70 millones lo que ya llevan gastado.

"Nos queda para construir 78 centros, que habrá que hacer nuevos, por otro importe similar y el coste de 140 millones lo va a asumir enteramente la Generalitat Valenciana. El Gobierno de España ni está ni se le espera", ha concluido.