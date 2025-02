El Gobierno de Sánchez pone condiciones a la Generalitat para crear una comisión mixta de reconstrucción

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha salido este lunes muy optimista de la primera reunión celebrada de la comisión de expertos creada por el Gobierno para la reconstrucción de la dana y a la que estaba invitado a participar.

Al finalizar, tuvo la oportunidad de hablar con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien ha solicitado que, al margen de este grupo de trabajo, se constituya una comisión mixta en la que estén representados no solo el Gobierno y la Generalitat, sino también Ayuntamientos y la Diputación.

Gan Pampols aseguró que el ministro había recibido la propuesta de manera favorable, aunque tan solo cinco minutos después Torres ponía la primera condición a la constitución de la misma: que el Consell actúe con «lealtad».

Ni siquiera hubo que interpretar qué quería decir el ministro, pues a continuación ha aclarado que el Gobierno valenciano debe dejar de decir que las ayudas se tienen que devolver, insistiendo en que esto no ocurre en todos los casos. «No juguemos con el sufrimiento de las personas. No hagamos que la gente no pida los anticipos porque pensaba que tenían que devolver esos fondos o que había intereses. Eso es mentira».

Ha remarcado que todavía está vigente el nivel de emergencia 2, para lo que se reúne el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Una vez termine esta fase, «el Gobierno va a seguir haciendo lo que lleva haciendo desde el principio: tendiendo la mano en el órgano que sea preciso, con la lealtad que demostramos y que tenemos derecho a exigir».

Si esta advertencia se la hizo a Gan Pampols, está claro que él no la tomó como una condición para constituir dicha comisión, pues el vicepresidente segundo ha llegado a dar por seguro que por la tarde cerraría una fecha con el comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, al que nombró como «mi amigo». Incluso ha dicho decir el lugar en la que se produciría ese acuerdo. Sería durante el concierto benéfico que se celebraría horas más tarde en el Palau de la Música para recaudar fondos para las sociedades musicales afectadas por la dana.

Además, se ha mostrado convencido de que dicha comisión se constituiría al margen del «rifirrafe» político.

El ministro, no obstante, ha insistido en que solo habían hablado de esta cuestión «un par de minutos". Le ha agradecido que hubiera considerado que él era la persona adecuada para presidirla, pero ha dejado bien claro que esta no es su prioridad.

Gan Pampols ha alabado la comisión de expertos del Gobierno destacando que era complicado pensar en una «comisión más completa».

Avanzó además que la fase de diagnóstico sobre la zona cero de la dana «está en proceso de finalización» y recordó que todavía hay 28 municipios en emergencia 2.

Sobre la prioridad más inmediata, explicó que, una vez está garantizada la seguridad de las personas y repuesto los suministros básicos, su prioridad es atender a los autónomos y a las pymes para garantizar ayudas que les permita empezar a trabajar «antes de que se les pidan intereses».

En este objetivo también ha incluido al Gobierno central con el que ha dicho que contactará para lanzar nuevas líneas de crédito.

Ayudas a los Ayuntamientos

El ministro aprovechó la visita a Valencia no solo para constituir la comisión de expertos en la que participan representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil, sino también para anunciar la publicación en el BOE de la orden de ayudas de 1.745 millones que servirán para sufragar infraestructuras municipales dañadas por la dana.

Remarcó que, a diferencia de otras catástrofes, donde el Estado solo ha financiado la mitad, en este caso se hará en su totalidad y, además, por adelantado. «Los municipios van a tener esos fondos en las próximas semanas» y podrán licitar las obras que ejecutará la empresa pública Tragsa. En total, se calcula que son necesarias más de 370 obras de reparación, restitución y reconstrucción de centros municipales, instalaciones deportivas, culturales o infantiles.