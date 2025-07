Habitaciones tranquilas o reservas especiales, así es el primer hotel adaptado a personas con autismo en la Comunidad Valenciana

Port Hotels continúa avanzando en su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad social con la certificación de su Hotel Port Azafata ubicado en Manises como el primer hotel Autism Friendly de la Comunidad Valenciana. Esta certificación, otorgada por Autism Friendly Club, reconoce al Hotel Port Azafata como un espacio adaptado a las necesidades de personas dentro del espectro autista, convirtiéndose en un referente para el sector hotelero regional.

El camino para lograr esta certificación ha implicado un completo proceso de formación para más del 70% del equipo, la adaptación de espacios comunes mediante señalización con pictogramas, y la implementación de protocolos personalizados para garantizar una experiencia más segura, comprensible y confortable para todos los huéspedes. Entre las acciones destacan la prioridad en el check-in, habitaciones tranquilas, reservas especiales en el desayuno y la disponibilidad de kits sensoriales para momentos de desregulación.

Esta acción forma parte de la iniciativa Guest of the Planet, el compromiso social de Port Hotels que busca promover un turismo responsable, accesible y sostenible. A través de Guest of the Planet, la cadena impulsa proyectos y certificaciones que mejoran la calidad de vida de sus huéspedes y fomentan la inclusión de colectivos diversos, consolidando a Port Hotels como un referente en la integración social dentro del sector turístico.

Diego Fernández Pérez de Ponga, CEO de Port Hotels, ha explicado que esta certificación representa el compromiso real de Port Hotels con las personas. "Queremos construir un turismo más humano, accesible e inclusivo. Y este es solo el primer paso de un camino que seguiremos recorriendo".

Así mismo, Alberto Gutiérrez, presidente de Autism Friendly Club Global, destaca que la accesibilidad cognitiva es una necesidad urgente en el turismo. Port Azafata Hotel ha sido pionero en su comunidad, mostrando que con voluntad y formación es posible crear espacios verdaderamente inclusivos. Esta certificación lo sitúa a la vanguardia de un turismo pensado para todas las personas.

Port Hotels seguirá ampliando estas prácticas en sus hoteles, con foco en accesibilidad universal y neurodiversidad.

En España, más de 650.000 personas del espectro autista, niños y adultos que viajan por ocio o trabajo, necesitan alojamientos adaptados, una necesidad creciente y una responsabilidad social.