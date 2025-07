Hogueras Oficiales de Alicante 2026: Pedro Espadero y Sergio Gómez repiten como constructores

Las Hogueras Oficiales adulta e infantil que se plantarán en la plaza del Ayuntamiento en 2026 serán de nuevo obra de Pedro Espadero y Sergio Gómez, una “pareja” que repite por undécimo año consecutivo. El alcalde, Luis Barcala, ha dado a conocer este viernes en el Salón Azul el fallo del jurado que ha decidido que “Singulares”, de Espadero, y “Equilibri”, de Gómez, sean los monumentos oficiales del año que viene.

Barcala ha señalado que “el jurado ha decidido por unanimidad las hogueras que nos van a representar a todos los alicantinos”. El alcalde ha destacado que “ambos bocetos apuntan a dos grandes monumentos, en la adulta se ve un remate con mucho riesgo y la infantil tiene también una sorpresa, un gran rostro en la parte posterior con el toque especial de Sergio Gómez”. Además, ha explicado que el jurado ha valorado especialmente “la plasticidad y coloración de ambas, así como el fondo, el contenido, el mensaje que transmiten y el riesgo”.

Espadero ha indicado que “este año he querido hacer algo diferente en cuanto a la composición con un remate horizontal que es la primera vez que se hace”. El artista ha asegurado que “cada año es un reto y me alegro de que haya gustado esta innovación” al tiempo que ha manifestado que “lo que he querido es dedicar la hoguera a las fiestas singulares que a lo mejor no son las más conocidas pero son muy importantes como las de San Roque, San Antón o las Cruces de Mayo a nivel local que además son las más antiguas Quería darles protagonismo y colocarlas en la parte frontal, mientras la parte lateral y posterior la dedico a las fiestas singulares de otros pueblos de Alicante”.

Por su parte, Gómez ha asegurado “estar súper contento porque para mi construir la Hoguera Oficial infantil es mucho más que un trabajo”. El artista ha trasladado que “Equilibri transmite la estética de los malabaristas y juega por un lado con la composición, con los equilibrios que se producen formalmente entre figuras diminutas hasta la gran figura de la parte de atrás. Y por otro lado, juega con la palabra equilibrio con los detalles que llevan los arlequines que hablan del equilibrio ambiental, social o económico”. Además, ha precisado que “el gran busto lleva una mano al lado y queremos que el ninot de la exposición vaya en alto como novedad”. Gómez ha dedicado su obra a un amigo recientemente fallecido, Julián Carabantes.

Al concurso para la Hoguera Oficial que se plantará en la Plaza del Ayuntamiento se presentaron dos proyectos y ha resultado ganador el de Pedro Espadero que se encargará por decimonovena vez de erigir este monumento, la undécima consecutiva. Para la Infantil el Ayuntamiento recibió sólo la propuesta de Sergio Gómez. El Ayuntamiento destina 143.500 euros para las dos hogueras oficiales: 118.500 a la adulta, que no puede superar los 20 metros de altura, y 25.000 a la infantil.