El incendio de Artana (Castellón) ya está perimetrado y se espera poder estabilizarlo esta tarde

El incendio forestal de Artana (Castellón) está ya perimetrado, no hay llama y los efectivos terrestres y aéreos están trabajando sin descanso para darlo por estabilizado en las próximas horas.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que está siguiendo la evolución de este fuego que se inició a consecuencia de la caída de un rayo.

Durante la jornada del martes, hasta trece medios aéreos, tres de ellos venidos de las comunidades vecinas de Aragón y Cataluña, trabajaron en un fuego que presentaba dificultad por la orografía del terreno que impedía el acceso terrestre al mismo.

Los medios aéreos se retiraron al ocaso y los terrestres han continuado trabajando durante la noche hasta que a primera hora de esta mañana han vuelto a trabajar helicópteros y aviones de extinción.

Se trata de dos medios aéreos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos unidades helitransporadas de bomberos forestales de la Generalitat, ha informado el servicio de Emergencias autonómico.

Junto a ellos trabajan en el terreno tres unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, voluntarios de Fuentes de Ayódar y un coordinador forestal.

Durante la noche han trabajado en la zona del fuego cuatro autobombas y cuatro unidades de bomberos forestales.

Este incendio forestal es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició el lunes a consecuencia de la caída de un rayo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció este martes la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Además se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios, aunque desde los servicios de emergencias se insiste desde el martes en que el incendio evoluciona de forma favorable.