Mazón apela a la ilusión y al compromiso por la Comunidad al cumplirse un año de la victoria del PP

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha presidido hoy un acto para conmemorar un año de la victoria electoral de las elecciones autonómicas y municipales. Un evento que se ha celebrado en el salón Alameda de València.

“Estamos celebrando un año de todos los municipios de la Comunidad Valenciana que pidieron hace un año un cambio”, ha comentado. “No me he preparado nada”, dijo nada más empezar para añadir que estamos en campaña “Hay que ganar la campaña para ganar las elecciones”. Pero la precampaña, según Mazón, ya la han hecho todos los alcaldes del PP que ganaron en sus municipios el 28-M. “No hay nada que no estemos poniendo en marcha que no hayamos anunciado”, ha agregado.

El jefe del Consell ha recordado que mañana se volverá a la campaña, de las elecciones europeas del 9-J, de lleno, “comprometiéndonos para cumplir”. A continuación, Mazón ha enumerado algunas de las decisiones del Consell como la eliminación de la tasa turística y del impuesto de donaciones y sucesiones así como las nuevas deducciones fiscales en la declaración de la Renta.

“Hoy vengo con alcaldes como Toni Pérez, de Benidorm, Luis Barcala, de Alicante, y otros alcaldes del PP que no gobernaban antes del 28-M y ahora sí”, ha comentado para rememorar cómo ese día, esa noche electoral, se vio como el PP ganó plazas tan importantes en la Comunidad Valenciana como Valencia o Elche.

“No lo hemos hecho -ganar las elecciones hace un año- para ocupar el sillón de otros; ese no era el viaje”, ha recalcado, “el viaje no era que se quite Puig -en alusión al expresidente de la Generalitat, Ximo Puig-, esto era para todos; el viaje era el para qué, para bajar los impuestos, para traer libertad y para reivindicar el progreso de nuestros pueblos”.

Mazón dijo también que “la ilusión con la que estoy en cada municipio de la Comunidad es éxito”. “Quiero daros las gracias por haberla hecho posible, hemos contagiado la ilusión a la Comunidad, hemos trabajado en un proyecto que es de verdad”.

También ha aludido a la política del agua del Gobierno central, aludiendo a los recortes del Trasvase Tajo-Segura así como al lago de L’Albufera, que, según Mazón, no ha recibido el aporte de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, previsto en el plan de cuenca.

Acabó su intervención aludiendo a las elecciones europeas, una cita que definió como el momento de culminar el cambio; el cambio que para la Comunidad Valenciana comenzó, según Mazón, el 28M de hace un año.