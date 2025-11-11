Mazón comparece hoy en la comisión de investigación de la dana de Les Corts: 15 minutos y dos rondas de preguntas

Antes de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón,anunciara su dimisión ya estaba prevista su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts. Su declaración debía ser antes en el Parlamento valenciano que en el Congreso. De esta manera el ahora jefe del Consell en funciones pretendía, en cierta medida, rebajar la atención mediática de su comparecencia en Madrid, prevista para el día 17 de noviembre.

La expectación sobre la intervención de Mazón, que realiza a petición propia, es máxima. No solo por lo que pueda decir, sino también porque cuando comparezca este martes hará justo una semana que no tiene agenda pública. Desde su entorno más cercano ya se comunicó que iba a reducir su actividad y se avanzó que seguiría las recomendaciones de su médico. Fue este el motivo por el que se especuló con que podría recibir una baja médica que, a día de hoy, no se ha hecho efectiva.

Tras su dimisión el pasado lunes, convocó en Alicante al pleno del Gobierno valenciano. La reunión era obligada, pues el ya ex vicepresidente segundo para la Reconstrucción, Francisco Gan Pampols, había anunciado que abandonaba el Consell el día 5, pues consideraba que su «misión» había finalizado.

Pese a que todos los focos estarán puestos hoy en Mazón, lo cierto es que la mesa de esta comisión había solicitado para esta primera sesión de políticos- ya han comparecido técnicos y expertos- fuese inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, la exministra Teresa Ribera, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Todos ellos han declinado esta citación argumentando que no están obligados a hacerlo.

La intervención de Mazón comenzará a las 16 horas. Tendrá un primer turno de intervención de 15 minutos para responder a las cuestiones que previamente le formularán los grupos parlamentarios, y de un segundo turno de seis minutos para cerrar su intervención, tras una segunda ronda de preguntas.

Las salas donde se realizan estas comisiones son pequeñas. Además de los comparecientes y los diputados que la componen, apenas queda espacio para una docena de personas. Los asientos están reservados para los medios de comunicación y para los asesores de los comparecientes.

De hecho, desde Presidencia de Les Corts se ha habilitado la sala multiusos para que los medios de comunicación puedan seguir la sesión de hoy.

Al contrario de lo que ocurre en los plenos o en el Debate de Política General, no hay invitados, por lo que no hay posibilidad de que estén presentes las asociaciones de víctimas.

Mazón se enfrenta este martes a un ensayo general de lo que puede ser su comparecencia en el Congreso.

Por la mañana, volverá a reunir al pleno de su Consell, esta vez en Valencia. Se trata de una atribución que todavía le corresponde hasta que se celebre otro pleno de investidura y haya un nuevo presidente de la Generalitat valenciana.