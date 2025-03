Mazón dice que el Consell ha recibido a familiares de víctimas de la dana antes de la semana pasada

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que el Consell ha ido recibiendo a familiares de las víctimas y afectados por la dana desde antes de que las cámaras captaran el pasado jueves 20 de marzo su reunión improvisada con algunos familiares que se concentraron frentre al Palau de la Generalitat. "Lo hemos hecho desde el principio, el otro día lo visteis porque estabais en la puerta (en referencia a las periodistas), pero yo he atendido y muchos miembros del Consell han estado con víctimas preocupándonos con ellos, pero no queremos instrumentalizarlas", ha dicho a su entrada este jueves al Palau.

Mazón ha recalcado que no es él "quien tiene que decidir" si está blanqueando su imagen y ha asegurado que siguen reuniéndose con familiares de las víctimas pero que el criterio es no ponerlo en su agenda pública a no ser que lo pidan porque merecen ser tratadas "con discreción y respeto".

Pide al PSOE renovar los órganos estatutarios

Ayer se conocía que la diputada popular Magdalena González iba a ser la nueva vicepresidenta segunda de Les Corts Valencianes para cubrir la vacante dejada por la socialista Gabriela Bravo hace dos meses tras los votos a favor del PP con VOX, dejando fuera por primera vez al PSPV. Hoy, Mazón ha dicho que a él le "gustaría que el PSPV tenga un lugar en la mesa de Les Corts" pero ha condicionado el cambio a poder renovar los órganos estatutarios, caducos.

"¿Cómo es posible que tengamos órganos tan importantes como el Consell Juridic Consultiu o la Sindicatura de Cuentas con personas que han fallecido y que ni siquiera el PSOE quiera atender a ese hecho?", ha criticado, a la par que ha dicho que es un éxito que se pueda renovar este jueves el Comité Económico y Social, donde toma su nuevo presidente. "Yo creo que es importante que el PSOE quiera hablar, pero no quiere hablar de nada ni siquiera de los órganos consultivos que tienen cumplida su fecha e incluso fallecidos".

Por último, el presidente ha defendido el acuerdo con Vox para presentar unos Presupuestos autonómicos para 2025 que comenzarán a debatirse en Les Corts este próximo lunes. "Me siento muy comprometido con este acuerdo con Vox que significa el presupuesto más social de la historia de la Comunitat Valenciana. El presupuesto de la reconstrucción es el presupuesto más social, donde vamos a consolidar la educación gratuita de 0 a 3 años, el fin del impuesto a la muerte y 1.000 millones más para la sanidad pública", ha finalizado.