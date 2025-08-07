Sucesos
Desmantelan en Bicorp (Valencia) una macroplantación con más de 4.000 plantas de marihuana y 200 kilogramos de cogollos
Un hombre de 26 años de nacionalidad argelina ha sido detenido
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una zona de difícil acceso del paraje Pico Caroche, en el término municipal de Bicorp (Valencia), donde se localizaron 4.160 plantas y 200 kilogramos de cogollos en proceso de secado.
La operación, denominada Caroche, se inició en junio tras detectar la posible existencia de un cultivo a gran escala, según un comunicado de la Guardia Civil.
Los agentes hallaron un campamento utilizado por los vigilantes y varios cobertizos destinados a la explotación de la plantación. En el interior de uno de ellos se encontraron los cogollos en proceso de secado, mientras que otro cobertizo disponía de bombonas de butano, fogones, alimentos y utensilios para el cultivo.
Un hombre de 26 años y nacionalidad argelina fue detenido como presunto responsable de las labores de vigilancia y cuidado de la plantación. Se le imputa un delito de cultivo y elaboración de drogas y ya ha ingresado en prisión.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Xàtiva, con el apoyo de la Policía Local de Bicorp, y no se descartan nuevas detenciones. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva.
