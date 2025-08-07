Susto para el arquitecto valenciano Calatrava: Le intentan robar un reloj de 100.000 euros

Susto para el arquitecto Santiago Calatrava cuando pasaba unos días en Valencia. El valenciano sufrió un robo este pasado miércoles por la tarde mientras paseaba por el centro de la ciudad. En concreto, un hombre le agredió para arrebatarle un reloj de 100.000 euros que portaba el arquitecto en la muñeca.

No obstante, y gracias a la rápida intervención de los agentes de la Policía Local de Valencia así como de otro agente de la Policía Autonómica, esta vez fuera de servicio, y del propio yerno de Calatrava, a los pocos minutos del hurto se pudo detener al individuo y devolverle las pertenencias sustraídas al arquitecto.

Todo ocurrió en pocos minutos en un puente muy céntrico en la ciudad. El arquitecto, que suele residir en Zúrich (Suiza), pasa unos días en Valencia con motivo de las vacaciones de verano. Es más, vive muy céntrico, en la Plaza de la Virgen, y no es extraño encontrarlo en lugares como el Mercado Central de Valencia, entre otros.

Este miércoles por la tarde, mientras paseaba, vio como un individuo le obligaba a casi arrodillarse para sustraerle la tan valiosa joya de 100.000 euros y salía huyendo aunque luego fue detenido.

Según las fuentes consultadas, el arquitecto se desplazó hasta un hospital para que le trataran de un dolor que tenía en la pierna fruto del robo. Asimismo, podrá incorporar ese parte de lesiones a la denuncia contra el hombre que este miércoles intentó robarle el reloj.