Mazón: "Fallaron demasiadas cosas, lo piensan los valencianos y lo pienso yo"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comenzado su intervención en Les Corts para dar cuenta de la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre con palabras de recuerdo hacia las víctimas de la peor riada vivida en España desde 1962.

La magnitud de la tragedia marca un antes y un después en nuestras vidas, "nada volverá a ser igual", ha dicho Mazón. "Es necesario que todas las Administraciones demos la mejor de la capacidades en la peor catástrofe" y ha asegurado que el escenario que ha quedado es como "un escenario bélico".

El presidente ha reconocido que el sistema no funcionó y ha pedido disculpas porque "la capacidad de respuesta no fue suficiente". Ha explicado que se trabajó con prioridades, tal y como siempre se había hecho, pero la catástrofe era "tan colosal que superó a nuestros protocolos".

Mazón ha asegurado que "el pueblo valenciano volverá a ponerse en pie mientras lloramos a los que hemos perdido y recuperamos nuestras calles, colegios y centros de salud. Nos levantaremos de nuevo".

En este sentido, ha dicho: "No se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente ocurrió" y ha insistido en que las experiencias previas y protocolos vigentes "durante un cuarto de siglo no fueron suficientes para evitar y paliar" las consecuencias de la DANA.

Así ha anunciado que el PP pedirá la constitución de una comisión de investigación que analice "con luz y taquígrafos" qué medios se utilizaron para responder a la peor tragedia de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Así, ha dicho confiar en que en las cortes generales también constituyan una.

Sistemas superados

Mazón ha dicho que se superaron los sistemas de prevención que se habían aplicado durante la "pantanà de Tous de 1982 que se habían aplicado". Con todo, ha afirmado que no "negará fallos", pues "implicaría que no hemos aprendido nada y que no estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político". El presidente ha pedido sacar de la escena pública "mentiras, medias verdades, insidias o bulos".

A continuación, ha lanzado las primeras críticas a los medios de los que se disponían para gestionar la DANA. Ha puesto de manifiesto que "solo había un solo sensor" en el barranco del Poyo. "Es legítimo preguntar si el sistema respondió como queríamos. No lo hizo".

"Fallaron demasiadas cosas, lo piensan los valencianos y lo pienso yo. Lo letal que fue una riada con la que no contamos con suficiente información y a tiempo".

Datos de la Confederación

El presidente de la Generalitat ha puesto el foco en la información que fue transmitiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha apuntado que incumplió con su obligación de informar el aumento de caudales en ríos y barrancos. "Debe avisar cuando se superan los 150 metros cúbicos por segundo y no lo hizo".

En este sentido, ha incidido en la tesis ya explicada hasta ahora sobre que la CHJ centró su atención en el riesgo de rotura de la presa de Forata y dejó desatendida la situación del barranco del Poyo cuyo desbordamiento ha sido el causante de la mayoría de los fallecidos.